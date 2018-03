SDCmaterials Inc. befindet sich unter den Global Cleantech 100 des Jahres 2013

(PRN) - -- Liste umfasst nicht börsennotierte Top-Unternehmen aus dem Bereich Cleantech

Tempe, Arizona (ots/PRNewswire) - SDCmaterials Inc., das weltweit führende Unternehmen in der Entwicklung fortschrittlicher Hochleistungs-Katalysatormaterialien, verkündete heute seine Aufnahme in die prestigeträchtige Gruppe der Global Cleantech 100 des Jahres 2013.

SDCmaterials konnte dramatisch Fortschritte bei der Produktion von Katalysatorpulver für die Automobilindustrie und Integrationsverfahren verzeichnen, welche sprunghafte Verbesserungen der Leistungseffizienzen der zugrundeliegenden Edelmetalle ermöglichen, die für die Emissionskontrolle zentral sind.

"Wir freuen uns sehr, aufgrund unserer bahnbrechenden Innovationen und Produkte, welche die Automobilkatalysatorindustrie verändern werden, von Branchenexperten zu einem der Top-100-Cleantech-Unternehmen ernannt worden zu sein", erklärte der CEO von SDCmaterials Maximilian Biberger.

Die Global-Cleantech-100-Liste ist einzigartig, weil sie das Versprechen nicht börsennotierter Cleantech-Unternehmen aus aller Welt hervorhebt, und sich auf diejenigen Unternehmen konzentriert, die aktuell gemäß der Marktteilnehmer in den kommenden fünf bis zehn Jahren voraussichtlich den größten Einfluss auf den Markt ausüben werden.

"Die Global Cleantech 100 ist eine natürliche Erweiterung unserer Vision, Unternehmen und Investoren dabei zu unterstützen, mit Innovationen weltweit in Berührung zu kommen", erklärte Sheeraz Haji, CEO der Cleantech Group. "Diese Liste feiert inspirierende Unternehmer und dient als Branchenstandard bei der Einschätzung der Entwicklung von Innovationen in den wichtigsten Sektoren."

Die Liste wird aus den Daten und der Forschung der Cleantech Group und den gewichteten qualitativen Beurteilungen Hunderter Nominierungen sowie den Ansichten eines globalen Fachgremiums aus 90 Experten ermittelt. Für die Liste qualifizieren sich ausschließlich unabhängige, gewinnorientierte Cleantech-Unternehmen, die an keiner großen Börse notiert sind.

5.864 Unternehmen aus 60 Ländern wurden dieses Jahr nominiert. Diese Unternehmen wurden gewichtet und bewertet, um eine Liste der engeren Auswahl aus 300 Unternehmen zu erstellen. Wichtige Informationen zu den Unternehmen in der engeren Auswahl - einschließlich zentraler Daten aus der Cleantech-Group-Plattform i3 - wurden dem Fachgremium zur abschließenden Bewertung vorgelegt. Das Endergebnis waren 100 Unternehmen aus 18 Ländern.

Die vollständige Liste der Global-Cleantech-100-Unternehmen und Mitglieder des Fachgremiums finden Sie online unter diesem Link:

www.cleantech.com/global100/2013-panelists/



Informationen zu SDCmaterials Inc.

SDCmaterials entwickelt und vermarktet hochwertige Katalysatorprodukte auf der Basis der neuen Materialienproduktions-und Integrationsplattform des Unternehmens. Das 2004 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz und FuE-Zentrum im amerikanischen Tempe, Arizona und verfügt über Produktionsanlagen in Schwarzheide (Deutschland).

KONTAKT:

Maximilian Biberger, CEO SDCmaterials Inc. Tel.: +1-480-966-6106 E-Mail: maximilian.biberger @ sdcmaterials.com

Informationen zur Cleantech Group

Die Cleantech Group unterstützt seine Klienten dabei, nachhaltige Innovation zu beschleunigen. Die Plattform des Unternehmens i3 ermöglicht es Abonnenten, Unternehmen zu entdecken und Cleantech-Trends strategisch mithilfe proprietärer Daten in Echtzeit zu erkunden. Cleantech-Foren bringen Vordenker und Innovatoren des Cleantech- und Nachhaltigkeits-Ökosystems zusammen. Die Beratungsdienstleistungen des Unternehmens nutzen Know-how in der Entwicklung und Ausführung von Unternehmensstrategien für nachhaltiges Wachstum und die Innovationsbeschaffung. Näheres finden Sie unter: www.cleantech.com

MEDIEN-ANSPRECHPARTNER: Millen Paschich Cleantech Group Tel.:

+1-415-233-9712 E-Mail:

media-services @ cleantech.com