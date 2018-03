Neue ANGIO Mentor(TM) Suite von Simbionix ermöglicht Schulung endovaskulärer Teams in lebensechter klinischer Umgebung

Cleveland, Ohio (ots/PRNewswire) - Die Simbionix USA Corporation, der weltweit führende Anbieter von medizinischen Ausbildungs- und Schulungsleistungen, freut sich, seine Simulatorplattform für endovaskuläre Schulungen der neuen Generation vorstellen zu können: die ANGIO Mentor(TM) Suite.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120502/529202-a )

Die ANGIO Mentor-Produktfamilie



beinhaltet mehrere Plattformen, mit deren Hilfe Ärzte ihre endovaskulären Fertigkeiten und sogar ganze Verfahren anhand von realistischen Röntgenbildern und mit denselben Hilfsmitteln üben können, die sie auch bei echten Eingriffen verwenden würden. Auch über die Entwicklung technischer Fertigkeiten hinaus können Ärzte von praktischem Training in einer lebensechten klinischen Umgebung, in der auch Schulungen für ganze Teams möglich sind, profitieren.

Um diesem Bedarf gerecht werden zu können, hat Simbionix die ANGIO Mentor Suite entwickelt. Die Schulung wird an einer realistischen Puppe durchgeführt, die einem menschlichen Patienten nachempfunden ist, und bei der die endovaskulären Geräte durch die für dieses Verfahren üblichen Zugänge eingeführt werden, etwa über die Blutgefässe im Oberschenkel, im Unterarm, im Fuss und am Schlüsselbein, ganz so, wie es auch bei einem echten Patienten der Fall wäre. Zusätzliche Funktionen tragen dazu bei, eine ergonomische und realistische Katheterlabor- und interventionale Radiologieumgebung zu schaffen. Dazu gehören ein höhenverstellbarer Behandlungstisch, ein grosser Monitor zum Anzeigen von fluoroskopischen Aufnahmen, Echowerten und hämodynamischen Daten sowie eine grosse Auswahl an Geräten und Medikamenten. Da die physischen Attribute des Systems denen eines echten Patienten sehr ähnlich sind, gestaltet sich die Schulung ganzer Teams realistischer. So können die Ärzte etwa die Kommunikation während des laufenden Eingriffs üben und so die Patientensicherheit verbessern und Kunstfehler vermeiden.

Die ANGIO Mentor Suite ist vollständig abwärtskompatibel und ermöglicht die Verwendung der gesamten Modulbibliothek für das Simbionix ANGIO Mentor [http://simbionix.com/simulators/angio-mentor/library-of-modules/basic-skills]/PROcedure Rehearsal Studio



(zurzeit bestehend aus 18 endovaskulären ANGIO Mentor-Modulen).

"Wir haben drei ANGIO Mentor Suite-Systeme für unser Simulationszentrum am Universitätskrankenhaus von Nancy gekauft", meint Nguyen TRAN, COO der Ecole de Chirurgie Nancy. "Dieses Projekt wird vom französischen Ministerium über das Programm 'IDEFI', eine Exzellenzinitiative in der Pädagogik, gefördert. Die Simulatoren werden ständig für Schulungen genutzt, und wir sind mit den Simulationserfahrungen sehr zufrieden. Die Haptik ist ausgesprochen realistisch, und die ergonomische Gestaltung macht das System zu einer hervorragenden Plattform für Schulungen im Team. Meiner Ansicht nach ist dieses Hilfsmittel ideal für die Ausbildung und Schulung von Ärzten und Klinikpersonal."

Besuchen Sie Simbionix an Stand Nr. 110 beim VEITH/AIM-Symposium vom 19. bis 22. November in New York und lassen Sie sich die bahnbrechende ANGIO Mentor(TM) Suite vorführen.

Die Simbionix USA Corporation ist der weltweit führende Anbieter von Simulations-, Schulungs- und Ausbildungsprodukten für medizinisches Fachpersonal und die Gesundheitsbranche. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, qualitativ hochwertige Produkte, immer bessere klinische Leistungen und optimierte Behandlungsergebnisse anzubieten.

Besuchen Sie die Websites: http://www.simbionix.com, Facebook,

Twitter

und LinkedIn.



Kontakt: Rebecca Levy, Managerin für Marketingkommunikation, unter rebecca @ simbionix.com

Das VEITHsymposium bietet Gefässspezialisten ein einzigartiges und spannendes Format, um sich darüber zu informieren, was es auf dem Gebiet der Behandlung von Gefässkrankheiten an aktuellen und wichtigen neuen Erkenntnissen gibt. Weltbekannte Spezialisten informieren bei dieser Veranstaltung in 750 Kurzpräsentationen vor allem über die neuesten Entwicklungen, veränderte Konzepte für Diagnose und Verwaltung, aktuelle Kontroversen und neue Techniken. Wenn Sie sich für das VEITHsymposium anmelden möchten, besuchen Sie die Website http://www.VEITHpress.org, oder wenden Sie sich an Pauline T. Mayer unter +1-631-979-3780 bzw. ptm @ ptmhcm.com

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120502/529202-a