WKÖ: 30 Jahre Auslandsvolontariate an AußenwirtschaftsCentern weltweit

Leitl: WKÖ ist Österreichs größter Anbieter von Auslands- und Inlandspraktika

Wien (OTS/PWK805) - Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) bietet im kommenden Jahr 400 Studenten von wirtschaftsnahen Studien (Wirtschaft oder Recht) zum 30. Mal die Gelegenheit, bei einem Volontariat an einem der über 70 österreichischen AußenwirtschaftsCenter Erfahrungen für das spätere Berufsleben zu sammeln. "Die Volontariatsstellen werden seit 1984 angeboten. Insgesamt konnten wir seither mehr als 8.000 österreichischen Studenten zu wertvollen Einblicken in den globalen Wirtschaftskreislauf wie auch in andere Kulturen geben", betonte WKÖ-Präsident Christoph Leitl heute (Montag) anlässlich der Begrüßung der neuen Volontäre im Haus der Wirtschaft-

Aus über 1.000 Bewerbungen wurden die besten Studenten für die 400 zu vergebenen Volontariatsplätze ausgewählt. Während der Volontariatszeit an den AußenwirtschaftsCentern stehen Sprachtraining, Problemerfassung und Problemlösung für österreichische Unternehmen im Ausland sowie die Kontaktvermittlung mit potenziellen Geschäftspartnern auf der Agenda der Studenten. Leitl: "Die Volontäre sind im Rahmen der Tätigkeiten an den AußenwirtschaftsCentern nicht nur für die österreichische Wirtschaft im Ausland aktiv, sondern auch Botschafter Österreichs im interkulturellen Dialog."

Zusätzlich zu den Auslandsvolontariaten bietet die WKÖ jährlich über 400 Praktika für junge Menschen in den verschiedensten Bereichen der Wirtschaftskammerorganisation innerhalb Österreichs. "Insgesamt konnten wir in den letzten 30 Jahren rund 15.000 Praktika und Volontariate zur Verfügung stellen und sind somit der größte Anbieter von Auslands- und Inlandspraktika in Österreich", so Leitl abschließend.

Die Bewerbungsfrist für Volontärseinsätze an einem AußenwirtschaftsCenter der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA im Jahr 2015 läuft von Mai bis September 2014. Bewerbungen müssen an den Landeskammern jenes Bundeslandes, in dem die Studierenden maturiert haben, eingereicht werden. (BS)

Link: wko.at/aussenwirtschaft/volontaere

