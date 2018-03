GPA-djp-Katzian unterstützt BAWAG/PSK-Betriebsrat im Widerstand gegen verschlechternde Ausgliederungen

GPA-djp Vorsitzender fordert partnerschaftlichen Dialog statt Schaffung vollendeter Tatsachen

Wien (OTS/ÖGB) - Der Vorsitzende der GPA-djp Wolfgang Katzian erklärt sich solidarisch mit dem Ziele des Betriebsrates der BAWAG/PSK, verschlechternde Ausgliederungen von 130 Beschäftigten in eine Tochterfirma zur Kreditabwicklung zu verhindern. Katzian fordert die Unternehmensführung auf, vor der Schaffung vollendeter Tatsachen, geplante Veränderungen im Einvernehmen mit dem Betriebsrat vorzunehmen.++++

Der Betriebsrat wurde letzten Freitag von den verantwortlichen Bereichsleitern informiert, dass die Gründung einer Kreditmanagement GmbH beschlossen wurde und rund 130 MitarbeiterInnen Anfang 2014 in den Gewerbekollektivvertrag ausgelagert werden sollen.

"Die Befürchtungen des Betriebsrates, dass im Zuge der Ausgliederung zu Verschlechterungen kommen wird, sind mehr als berechtigt. Es ist völlig inakzeptabel, dass versucht wird, den Betriebsrat und die betroffenen Beschäftigten vor vollendete Tatsachen zu stellen. Ich fordere die Unternehmensführung auf, mit dem Betriebsrat in konstruktive und partnerschaftliche Verhandlungen zu treten, damit die Rechte und Ansprüche von Angestellten, die ohnehin nicht zu den GroßverdienerInnen innerhalb des Unternehmens zählen, erhalten bleiben. Der Betriebsrat und die Beschäftigten können auf die volle Unterstützung der GPA-djp zählen", so Katzian.

