Volkshilfe startet Kampagne gegen Kinderarmut am Mittwoch: Foto-/Drehtermin mit Margit Fischer und Thomas Brezina

Reminder: Offizieller Start für Spendenkampagne "Kinderarmut ist kein Märchen"

Wien (OTS) - Mit einer Straßenaktion startet die Volkshilfe übermorgen Mittwoch 20.11.2013 offiziell ihre neue Spendenkampagne für Kinder in Not in Österreich.

Ihre GesprächspartnerInnen:

Bundesgeschäftsführer Erich Fenninger

Volkshilfe-Schirmfrau Margit Fischer

Thomas Brezina

Mehr Infos: http://www.volkshilfe.at/presse?iD=78

Die Volkshilfe dankt den HauptsponsorInnen Wiener Städtische Versicherungsverein, Bank Austria, T-Mobile Austria, Gewista sowie den UnterstützerInnen Omnimedia, labstore, Wiener Klappe und Fotograf Ricardo Herrgott.

Foto-/Drehtermin: Start für Spendenkampagne "Kinderarmut ist kein Märchen"

Datum: Mittwoch, 20.11.2013

Beginn: 11:00 Uhr

Ort: Graben 12

Bei Schlechtwetter: Volkshilfe, Fischerstiege 1-7/Gassenlokal, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Margit Kubala

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Volkshilfe Österreich

Auerspergstraße 4, 1010 Wien

Tel.: +43 (0) 676 83 402 214

E-Mail: margit.kubala @ volkshilfe.at

www.facebook.com/volkshilfe