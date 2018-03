VP-Leeb ad Budgetvoranschlag: Keinerlei bildungspolitische Akzente und keine Maßnahmen für eine Qualitätsverbesserung im Schulbereich

Wien (OTS) - "Seit der Einführung des beitragsfreien Kindergartens, der mittlerweile mehr als die Hälfte des Gesamtbudgets blockiert und den ich in seiner bildungspolitischen Tragweite gar nicht schmälern möchte, ist nichts passiert. Keinerlei bildungspolitische Akzente und keine Maßnahmen, die zu einer Qualitätsverbesserung im Schulbereich führen", so ÖVP Wien Bildungssprecherin Gemeinderätin Isabella Leeb in der heutigen Budgetdebatte zur Geschäftsgruppe Bildung, Jugend, Information und Sport.

"Containerklassen prägen noch immer das Bild in dieser Stadt. An 42 öffentlichen Wiener Pflichtschulstandorten gibt es insgesamt 215 Mobilklassen. Allein 2010 bis 2013 gab es 51 Klassen zusätzlich. Ist das die Vorstellung der Wiener Stadtregierung von optimalen Rahmenbedingungen? Schauen sie sich doch bitte einmal sehr bewusst und selbstkritisch auch die Zustände an Wiens Berufsschulen an. Die SPÖ wird nicht müde, in der Person des selbsternannten Lehrlingsgurus die Wirtschaft und die Unternehmen zu dreschen. Aber werfen sie doch bitte einmal einen Blick auf die Infrastruktur in den Wiener Berufsschulen", so Leeb in Richtung der Stadtregierung.

"Lobend streicht die Stadtregierung alljährlich die Schaffung weiterer Kindergarten- und Kinderkrippenplätze heraus. Schön langsam macht mir der rasante Aufschwung einzelner Kinderbetreuungseinrichtungen aber auch Sorge. Jahr für Jahr werden dem Gemeinderat Anstoßfinanzierungen zur Errichtung von Kindergruppen vorgelegt und ich stelle Ihnen die berechtigte Frage: Haben sie noch den Überblick, können sie die Qualität an den einzelnen Standorten sicherstellen? Wie wird überprüft, wer überprüft und in welchen Abständen wird überprüft? Oder herrscht lediglich die Devise, einfach Jahr für Jahr einen gesteigerten Deckungsgrad zu verlautbaren. Ein Deckungsgrad für Unter-3-Jährige von 36% ist jedoch wahrlich kein großer Erfolg und ist den großstädtischen Anforderungen moderner Menschen nicht wirklich angemessen. Wie soll der beitragsfreie Kindergarten denn funktionieren, hat das Kontrollamt erst doch jüngst kritisiert, dass es in 3(!) Jahren nicht gelungen ist, die geplante gemeinsame Anmeldeplattform für städtische und private Kindergärten zu installieren. Es herrscht Chaos durch Mehrfachmeldungen und es gibt überhaupt keinen Überblick über die Anzahl der freien Plätze sowie der Kinder auf Wartelisten", so Leeb weiter.

"Es bedarf im Bildungsbereich mehr als sich auf die Hausbetreuer oder Immobilienentwicklerposition zurückzuziehen. Wir brauchen den Willen und die Visionen, vor allem qualitativ etwas weiterbringen. Wir wollen, dass Kinder sinnerfassend lesen, schreiben und rechnen können und ausbildungsfähig die Pflichtschule verlassen, um entweder weiter eine Schullaufbahn einzuschlagen oder ihre Bildung im Dualen Ausbildungssystem weiterzuführen. Es geht neben der Qualität der Lehrer- und Kindergartenpädagogenausbildung, die wir auf Landesebene nur sehr eingeschränkt beeinflussen können, auch darum, die Arbeitsbedingungen an den Schulen für Lehrer bestmöglich zu gestalten. Es geht darum den Lehrern vor allem auch die Möglichkeit zu geben, sich darauf zu konzentrieren, wofür sie in erster Linie da sind: nämlich Wissen zu vermitteln. Was sie jetzt alles zu bewältigen haben, geht weit darüber hinaus. Deshalb bringe ich heute zum wiederholten Mal den Antrag auf Ausbau und Verbesserung der Schulsozialarbeit ein", so die Bildungssprecherin weiter.

"Meine sehr geehrten Damen und Herren von Rot Grün, das vorgelegte Budget ist ein Budget des nicht Wollens und nicht Könnens, ein Budget der Ideenlosigkeit und Mutlosigkeit. Ein Budget, das sie gegenüber der Bevölkerung scheinbar nur mit massivem Mitteleinsatz in der Öffentlichkeitsarbeit rechtfertigen können", so Leeb abschließend.

