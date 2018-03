bOJA (Bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit) veranstaltet 7. Fachtagung

"Facetten der Mobilität - Offene Jugendarbeit zwischen FREIraum und Bewegungsdrang"

Wien/Salzburg (OTS) - Im Rahmen der 7. Bundesweiten Tagung der Offenen Jugendarbeit vom 24.-26. November 2013 in Salzburg wird eine Mobilitätsdebatte geführt, die sowohl räumliche, soziale, Bildungs-, Arbeitsmarkt-, Umwelt- als auch Gesellschaftspolitische Aspekte mit einbezieht. Die Tagung bietet den Raum, Handlungsmöglichkeiten für die Praxis der Offenen Jugendarbeit auszuloten und sich mit renommierten MobilitätsexpertInnen auszutauschen. "Mobilität ist ein zentrales Thema in der Offenen Jugendarbeit. Vor dem Hintergrund von Klimadebatten und Nachhaltigkeit ist es außerdem aktueller denn je", sagt Waltraud Katzlinger, Vorstandsvorsitzende von bOJA sowie Pädagogische Mitarbeiterin bei Akzente Salzburg, und ergänzt: "Junge Menschen sind auf verschiedene Art und Weise und in unterschiedlichen Räumen mobil, erleben aber genauso auch Grenzen der Mobilität."

"Ziel der bOJA Fachtagung 2013 ist es neben bewährter Vernetzung und Austausch eine breite fachliche Annäherung an das Thema Mobilität zu initiieren. Als Sprachrohr und Interessensvertretung für die Bedürfnisse von Jugendlichen aus der Offenen Jugendarbeit ist uns dieser Diskurs besonders wichtig", sagt die bOJA-Geschäftsführerin Mag.a Daniela Kern-Stoiber.

MedienvertreterInnen sind herzlich zur bOJA-Fachtagung eingeladen. Anmeldungen bitte bis 21.11.13 an boja @ boja.at.

Über die Fachtagung

Die jährliche Bundesweite Fachtagung der Offenen Jugendarbeit ist mit rund 200 TeilnehmerInnen die größte Fachtagung im Themenbereich Jugend in Österreich und eine wertvolle Fortbildungsmaßnahme für JugendarbeiterInnen. Vielen Dank an das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend und an die diesjährigen KooperationspartnerInnen: das Lebensministerium, das Landesjugendreferat Salzburg, die Stadt Salzburg und Akzente.

Das detaillierte Tagungsprogramm ist auf der Homepage www.boja.at abrufbar.

Über bOJA

bOJA (Bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit) arbeitet mit seinen PartnerInnen im Handlungsfeld der Offenen Jugendarbeit (soziale Einrichtungen, Wirtschaft, Verwaltung, Bildungswesen, etc.) zusammen. bOJA hat sich zur Aufgabe gesetzt, die Qualitätsstandards in der Offenen Jugendarbeit voranzutreiben und das Bewusstsein für die Bedeutung von Offener Jugendarbeit zu heben. bOJA wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend.

