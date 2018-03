VP-Ulm/Neuhuber: Keine Ansätze für strukturelle Einsparungen - keine Reformen der kommunalen Betriebe - keine Impulse für die Wirtschaft

Wien (OTS) - "Der vorliegende Budgetvoranschlag weist eine Neuverschuldung von 288 Millionen Euro auf und Wien sitzt mittlerweile auf einem Schuldenberg von 4,57 Milliarden Euro. Trotzdem sind keine Ansätze für strukturelle Einsparungen, keine Reformen der kommunalen Betriebe sowie keine Impulse für die Wiener Wirtschaft erkennbar", so ÖVP Wien Gemeinderat Wolfgang Ulm in der heutigen Budgetdebatte.

"Wir haben eine Rekordverschuldung. Das ist das Gegenteil eines Zukunftsbudgets. Seit dem Jahr 2007 haben sich die Schulden um das Dreieinhalbfache vermehrt. Dass Wien alles andere als wirtschaftsfreundlich ist, zeigt sich beispielsweise an der Erhöhung der Dienstgeberabgabe oder an der Wirtschaftsförderung, die in diesem Voranschlag den zweitniedrigsten Wert der letzten zehn Jahre aufweist", ergänzt Gemeinderat Alexander Neuhuber.

"Die Behauptungen der Stadtregierung, dass aus der Krise herausinvestiert wird, die Mittel in Wien total effizient eingesetzt werden und volle Transparenz gewährleistet ist, stimmen einfach nicht. Beispielweise betragen die Bauinvestitionen inflationsbereinigt sogar weniger als vor dem Jahr 2009 und auch in guten Jahren wurden die Schulden nicht abgebaut, sondern nahmen stetig zu", so Ulm weiter.

"Dass die Stadtregierung wie behauptet jeden Cent dreimal umdreht, widerlegt die Studie von EcoAustria, die unsere Kritikpunkte bestätigt hat. Der Rechnungshof ortet ein Einsparungspotenzial von 350 Millionen Euro im Wiener Pensionssystem, die Frühpensionen kosten uns 200 Millionen Euro pro Jahr. Auch die Ausgaben für den jüngsten Vertrag mit dem Bohmann-Verlag, die Fahrradagentur, den Umbau des Stadthallenbades und unzählige andere Beispiele lassen das Gegenteil erkennen", so Ulm.

"Dass es auch anders geht, erkennt man, wenn man nach Deutschland bzw. Bayern blickt. Dort werden Überschüsse erwirtschaftet, obwohl man investiert und gleichzeitig Schulden zurück zahlt", so Neuhuber abschließend.

