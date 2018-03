Einladung zum Spatenstich im SOS Kinderdorf Stübing

Das SOS-Kinderdorf Stübing lädt am Internationalen Tag der Kinderrechte (20.11.) zum Spatenstich des größten Bauprojektes der SOS-Kinderdörfer in Österreich für die nächsten Jahre.

Stübing (OTS) - Nach 50 Jahren Familienleben mit über 600 Kindern sind die Häuser im SOS-Kinderdorf Stübing sanierungsbedürftig. Um auch kommenden Kindergenerationen ein liebevolles Zuhause ermöglichen zu können, bedarf es einer groß angelegten Sanierung und Erneuerung. Baustart: März 2014. Bauende: 2016.

Stübing NEU ist das größte Bauprojekt von SOS-Kinderdörfern in Österreich in den kommenden Jahren.

Gemeinsam mit Vertretern vom Land Steiermark, Unternehmenspartnern, Hausstiftern und SOS-Kinderdorffreunden wollen wir das mit dem Spatenstich am 20.11.2013 feiern. Der Internationale Tag der Kinderrechte ist dafür der richtige Tag, ganz im Sinne des Zitates von Chelvadurai Anjalendran, Architekt mehrerer SOS Kinderdörfer in Sri Lanka: "Gute Architektur kann Wunden heilen".

Was: Spatenstich SOS-Kinderdorf Stübing NEU Wann: Mittwoch, 20. November 2013, 10.00 Uhr Wo: Stübing, Schlossweg 16 Wer: Susanne Maurer, Geschäftsleiterin SOS-Kinderdorf Steiermark, Kärnten, Burgenland Christian Moser, Geschäftsführer SOS-Kinderdorf Österreich Hermann Schützenhöfer, 1. Landeshauptmann-Stellvertreter Siegfried Schrittwieser, 2. Landeshauptmann-Stellvertreter Angela Kosi, SOS-Kinderdorfmutter Stübing Folgende Vertreter vom Land Steiermark, Unternehmenspartner und Hausstifter dürfen wir begrüßen: - Hermann Schützenhöfer, 1. Landeshauptmann-Stellvertreter Land Steiermark - Siegfried Schrittwieser, 2. Landeshauptmann-Stellvertreter Land Steiermark - Gerhard Draxler, Landesdirektor ORF Steiermark - MMag. Michael Kummerer, Marketingleiter Kleine Zeitung - Dr. Gerhard Fabisch, Vorstandsdirektor Steiermärkische Sparkasse - Mag. Josef Klamminger, Landespolizeidirektor Landespolizeidirektion Steiermark - Mag. Alois Kalcher, Landesgruppenobmann International Police Association - Dr. Christiane Körner, Österreichische Apothekerkammer - DI Christian Purrer, Vorstand Energie Steiermark - Maria Santer, Prokuristin Anton Paar - DI Walter Gröblinger, Dr. Michael Rotpart, Geschäftsführer BÖHLER Edelstahl - Thomas Witt, Geschäftsführer Beiersdorf Österreich - Robert Steiner, Leiter NIVEA Familienfest - Anita Lafer MBA, Great Lengths

Im Anschluss an den Spatenstich freuen wir uns gemeinsam mit Kindern, Müttern und Mitarbeitern aus dem SOS-Kinderdorf auf ein come together mit Imbiss.

Wir laden die VertreterInnen der Medien herzlich zum Spatenstich Stübing NEU ein!

