Konica Minolta IT-Radar 2014: Hohe Kosten, zu wenig Nutzen: Österreichs Geschäftsführer leiden unter steigenden IT-Kosten

Wien (OTS) - Obwohl 58 % der österreichischen Klein- und Mittelbetriebe über einen Anstieg der Aufwendungen für IT klagen, schreiben nur 28 % der Chefs der IT einen sehr hohen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg zu. Auffallend ist, wie viel Zeit die Geschäftsführung mit IT-Problemen verbringt: bis zu 5 Stunden pro Woche kümmern sich 69 % der heimischen Chefs um IT-Belange anstatt um das Kerngeschäft. Deutlich mehr als ein Drittel (36 %) der KMU kennen einen erheblichen Kostenfaktor nicht: ihre Druckkosten. Der Konica Minolta IT-Radar 2014 zeigt erstmals Status Quo und Zukunft der heimischen KMU in Sachen IT-, IKT- und Druck-Infrastruktur und Service-Management. Durchgeführt wurde die repräsentative Umfrage von Karmasin Motivforschung. 900 Unternehmen in allen Bundesländern wurden befragt.

"Konica Minolta befindet sich im Wandel. Wir haben uns vom reinen Hardware-Verkäufer zum IT-Dienstleister entwickelt. Wir konzentrieren uns auf die IT- und Druck-Umgebung unserer Kunden, damit diese sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren können. Die konkreten Wünsche und Anforderungen der österreichischen KMU haben wir nun erstmals im Konica Minolta IT-Radar 2014 erheben lassen", erklärt Johannes Bischof, MBA, Geschäftsführer Konica Minolta Österreich, den Hintergrund der für Österreich repräsentativen Studie , die von Karmasin Motivforschung durchgeführt wurde. Die Ergebnisse der Studie ergänzen dabei das praktische Wissen der Konica Minolta Service- und Vertriebsmannschaft, die in allen Bundesländern vertreten ist und mit mehr als 1.000 Kundenkontakten pro Tag die Bedürfnisse der heimischen KMU im Detail kennt.

Kosten steigen stärker als der wahrgenommene Nutzen

Der Konica Minolta IT-Radar 2014 zeigt ein differenziertes Bild der heimischen KMU in Sachen IT und Druck. "58 % der befragten Unternehmen klagen über einen Anstieg der IT-Aufwendungen. Auffallend ist, wie viel Zeit die Geschäftsführung persönlich investiert", erläutert Dr. Sophie Karmasin, Geschäftsführerin Karmasin Motivforschung, die Ergebnisse der Studie. "Währenddessen messen nur 28 % der Geschäftsführer der IT einen sehr hohen Beitrag zum Unternehmenserfolg zu. Es zeigt, dass Kosten und Nutzen nicht proportional steigen. Der Budgetbedarf für IT ist wesentlich höher als der wahrgenommene Nutzen."

Geschäftsführung verliert Zeit für Kerngeschäft

Bis zu fünf Stunden pro Woche müssen sich zwei Drittel der heimische Chefs (69 %) mit der Lösung von IT-Problemen beschäftigen, in 16 % der Unternehmen sogar mehr als zehn Stunden. "Diese Ergebnisse zeigen uns klar: Die heimischen Unternehmen benötigen einen zuverlässigen IT- und Service-Dienstleister, der ihnen die Lösung von IT-Probleme vollständig abnimmt und ihnen dadurch wertvolle Zeit schenkt. Unsere Mitarbeiter sind nicht nur vor Ort in allen Bundesländern, wir bieten den Erfahrungsschatz aus 140 Jahren und die Erfahrung und Beständigkeit eines erfolgreichen Global Players", kommentiert Bischof die Ergebnisse. Dass die Tendenz auch bereits in diese Richtung geht, zeigt, dass in knapp einem Viertel (23 %) der österreichischen KMU die Hauptverantwortung für IT bereits bei externen Dienstleistern liegt. Ein weiteres Viertel (26 %) plant in Zukunft noch mehr auf externe Experten zu setzen.

Kostenfalle: Aufwand für Druckinfrastruktur nicht bekannt

In den vergangenen Jahren sind die Druckkosten in den befragten heimischen KMU mehrheitlich gestiegen (43 %), mehr als ein Viertel (26 %) geht von einem weiteren Anstieg aus. Mehr als ein Drittel (36 %) hat allerdings keinen Überblick über die Gesamtkosten beim Drucken. "In anderen Geschäftsbereichen wie zum Beispiel Fuhrparkmanagement wäre es undenkbar, die Kosten nicht zu kennen. Hier tut sich eine Kostenfalle für die österreichischen KMU auf, die absolut vermeidbar ist", betont Bischof und spielt damit auf Optimized Print Services (OPS) von Konica Minolta an. Das Managed Print Services-Angebot von Konica Minolta bietet Beratung, Hard- und Softwareimplementierung sowie effizienten Betrieb und Wartung der Druckerinfrastruktur aus einer Hand. Konica Minolta arbeitet Strategien zur Verbesserung der Druckinfrastruktur aus, die Unternehmen profitieren von niedrigeren Kosten und optimierten Prozessen. Diese Notwendigkeit ist auch den meisten Unternehmen klar:

Ganze 84 % sehen die effiziente Gestaltung von Arbeitsabläufen inklusive einer intelligenten, elektronischen Dokumentenverwaltung als wesentliche Herausforderung in Sachen IT.

Anwenderfehler Nr. 1 bei IT-Ärgernissen

Den größten Ärger bereitet die IT der Hälfte (48 %) der österreichischen Unternehmer, wenn die Ursache der Fehler unbekannt ist. Aber auch die langsame Problembehebung (41 %), langsame oder schlecht funktionierende Hardware (34 %) sowie fehlende oder falsche Software (26 %) sorgen für Unmut. "Interessanterweise sind Nummer 1 bei der Ursache für IT-Probleme die Nutzer, wenn sie Anwendungen falsch verwenden. Auch hier können wir unterstützen. Denn Konica Minolta entwickelt auf die jeweiligen Anforderungen angestimmte Lösungen und schult auch vor Ort im Unternehmen", erläutert Bischof. Mit der Akquisition des Software- und Systemhauses Raber+Märcker hat Konica Minolta seine Kompetenz bei ganzheitlichen IT-Lösungen noch weiter ausgebaut. Mit dieser strategischen Investition verfolgt Konica Minolta das Ziel, hochwertige Business Applications und IT-Infrastruktur-Lösungen zusammen mit Optimized Print Services (OPS) anzubieten. Zusammen mit der Raber+Märcker-Gruppe deckt Konica Minolta somit die Anforderungen im Bereich IT und Printing Solutions für KMU-Kunden als auch für Großkunden ab.

Über Konica Minolta:

Konica Minolta Business Solutions ist ein führender Anbieter von innovativen Lösungen für Dokumenten-Output, Prozessoptimierung, Dokumentenmanagement und digitale Kommunikation. Im Office-Bereich umfasst das Produktportfolio Druck- und Multifunktionsgeräte, Softwarelösungen, Consulting und Outsourcingleistungen sowie verschiedene Modelle zur Finanzierung. Für professionelle Druckdienstleister werden neben leistungsstarken Produktionsdrucksystemen auch Lösungen für effiziente Workflows, variablen Datendruck und Web-to-Print angeboten.

Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH ist ein Tochterunternehmen des internationalen IT-Konzerns Konica Minolta. Mit der Unternehmenszentrale in Wien und sechs weiteren, unternehmenseigenen Service- und Vertriebsniederlassungen betreut Konica Minolta Vertragskunden in ganz Österreich.

Weitere Informationen im Internet unter: go.konicaminolta.at Konica Minolta Pressebilder-Download unter:

http://www.konicaminolta-images.com/

