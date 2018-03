Boulder Wind Power Technology führt zu bedeutenden Vorteilen bei den Stromgestehungskosten

Louisville, Colorado (ots/PRNewswire) - Boulder Wind Power (BWP) gab bekannt, das ein von Dritten verfasster Bericht über seine Windkrafttechnologie und über das Modell der Stromgestehungskosten fertiggestellt wurde. In der unabhängigen Untersuchung wurden die technologischen und kommerziellen Risiken analysiert, welche mit BWPs Generator mit Direktantrieb assoziiert werden, und es wurde ein geschätzter Vorteil von 12 bis 22 Prozent bei den Stromgestehungskosten im Vergleich zu den vier am häufigsten genutzten Antrieben in der Branche aufgezeigt.

"BWPs proprietäre Technologie weist durch unsere Expertise im Bereich der Leiterplattenfertigung für die elektromagnetische Schaltung, der fortschrittlichen Magnetgestaltung und der hochentwickelten Strukturen bedeutende Weiterentwicklungen im Design der elektrischen Maschine auf. Die erste Implementierung der Technologie von BWP, einem 3 MW-Generator mit Direktantrieb und Vollumrichter, verfügt über das Potenzial, die Kosten der Windenergie dramatisch zu senken, indem Energie mit niedrigerem Kapitalaufwand und verbesserter Zuverlässigkeit erzeugt wird", erklärte BWP Chief Commercial Officer John Fedorko.

Zusätzlich zur Bereitstellung von Richtlinien zum Modell der Stromgestehungskosten wurden mit dem Bericht die Systeme und Subsysteme von BWP untersucht, wobei der Fokus auf Überlegungen über die weiter angelegten technologischen Entwicklungsprozesse von BWP bis hin zur Zuverlässigkeit der einzelnen Komponenten lagen. Der Bericht bespricht die Risiken, welche durch die Nutzung neuer Technologien auf dem Windkraftmarkt entstehen, während gleichzeitig dargelegt wird, dass die Wissensbasis und die Herangehensweise von BWP an die Bereiche Magnete, mechanische Strukturen sowie Leiterplattenfertigung vernünftig und beispielhaft sind.

"Für Unternehmen aus dem Bereich Windkrafttechnologie sind unabhängige Fachanalysen ein wichtiger Schritt für erfolgreiche Technologieentwicklungsprogramme. BWP hat sich früher als andere dazu entschlossen, zu zeigen, dass unsere Technologie vernünftig ist und das wir uns auf den richtigem Weg befinden, um nachweisliche Vorteile zu liefern, während wir das Design unserer ersten vorkommerziellen Einheit fertigstellen", erklärte der BWP Chief Executive Officer Andy Cukurs. "Im Rahmen des Berichts wurden nicht nur BWPs technische Fortschritte untersucht, es wurden auch vorteilhaft unvoreingenommene Empfehlungen zur Risikominderung in einem frühen Stadium des Designprozesses bereitgestellt. Dies unterstützt uns dabei, sicherzustellen, dass unsere Technologie einen klaren Vorteil bei den Stromgestehungskosten bietet, wodurch durch Windenergie gewonnene Elektrizität letztendlich einen größeren Anteil bei der Stromerzeugung ausmacht."

Fedorko erklärte: "In der Windbranche, in der Gewinne von zwei bis drei Prozent bei den Stromgestehungskosten einen großen Unterschied darstellen, stellt BWPs modellierter Vorteil von 12 bis 22 Prozent bei den Stromgestehungskosten eine wesentliche Veränderung in der Entwicklung von Windenergie dar und bestätigt noch stärker die Bedeutung des Technologieportfolios von BWP".

BWP wird den technischen Untersuchungsbericht und den Bericht über das Modell der Stromgestehungskosten ausgewählten Partnern von BWP zur Verfügung stellen. Weitere Informationen zu BWP finden Sie auf der Website www.boulderwindpower.com.



Informationen zu Boulder Wind Power

Boulder Wind Power ist ein Privatunternehmen mit Sitz in Louisville (Colorado), das eine fortschrittliche Technologie für Windturbinengeneratoren und Vollumrichter für die Energieerzeugung in Großanlagen entwickelt hat. Die Technologie der nächsten Generation des Unternehmens ist in der Wartung einfacher, effizienter und kostengünstiger als alternative Windturbinen-Antriebstechnologien. Die Produkte von Boulder Wind Power ermöglichen die Erzeugung von Strom zu einem Kostenpreis, der erheblich unter den derzeitigen Angeboten liegt und mit den Produktionskosten bei fossilen Brennstoffen konkurrieren kann. Das Unternehmen stellt die Technologie Herstellern von Windturbinen bereit und liefert seine patentierte Generator- und Leistungselektronik zur Einbindung in deren Produkte.

Web site: http://www.boulderwindpower.com/