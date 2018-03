Autos vergleichen - Gutschein gewinnen / Bosch verlost drei Mal 500 Euro zum Tanken

Für wen lohnt sich ein Benziner, für wen eher ein Diesel? Der Online-Fahrzeugvergleich www.fuel-pilot.de weiß es. Er findet anhand verschiedener Parameter - wie jährlich gefahrene Kilometer, Nutzungsdauer und Kraftstoffpreis - das günstigste Automobil. Noch günstiger wird es für alle, die den Fuel Pilot zwischen 18. November und 6. Dezember 2013 nutzen, denn in dieser Zeit verlost Bosch drei Mal 500 Euro zum Tanken. Jeder Gewinner erhält zwei Prepaid-VISA-Gutscheine im Wert von zusammen 500 Euro, einlösbar weltweit überall dort, wo VISA-Karten akzeptiert werden.

Vergleichen und teilnehmen

Teilnehmen kann jeder, der innerhalb des Gewinnspielzeitraums auf www.fuel-pilot.de geht oder die Facebook-Seite der Bosch-Gruppe unter www.facebook.com/BoschGlobal besucht und dort das Tab "Compare & Win" ansteuert. Über das Tab landen Besucher wiederum auf dem Fuel Pilot. Wer hier zwei beliebige Fahrzeuge vergleicht, gelangt zum Gewinnspiel. Dann heißt es Daumendrücken, denn am Freitag jeder Gewinnspielwoche (22., 29. November und 6. Dezember 2013) werden die Gewinner gezogen.

Der Bosch Fuel Pilot

Die von der Robert Bosch GmbH betriebene Website www.fuel-pilot.de bietet auf Basis der Autodatenbank des ADAC mit rund 10.000 Fahrzeugen eine komfortable Möglichkeit, Pkws miteinander zu vergleichen. Neben Modell, Motorart und Getriebe können potenzielle Autokäufer den aktuellen Kraftstoffpreis, die voraussichtlich jährlich zu fahrenden Kilometer und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs angeben. In Sekunden kalkuliert der Fuel Pilot, welches von zwei verglichenen Autos ab welcher Laufleistung die bessere Wahl ist. Genau aufgeschlüsselt sind etwa auch die Unterhaltskosten in Euro pro Jahr, der Kraftstoffverbrauch und der CO2-Ausstoß sowie das Drehmoment eines jeden Modells.

