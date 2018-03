Danielle Spera neue Präsidentin von ICOM Österrei

Wien (OTS) - Dr. Danielle Spera, Direktorin des Jüdischen Museum Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, wurde bei der Jahreshauptversammlung von ICOM Österreich am 15. November 2013 zur neuen Präsidentin von ICOM Österreich gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Dr. Wilfried Seipel an und wird in den kommenden drei Jahren als Vorsitzende des Vorstandes zur Weiterentwicklung von ICOM Österreich tätig sein.

Danielle Spera sieht die Wahl als Bestätigung ihrer Arbeit bei der erfolgreichen Neupositionierung des Jüdischen Museums und möchte die Entwicklung professioneller Standards der Museumsarbeit durch ICOM weiter vorantreiben: "Es ist eine große Ehre und Freude für mich, dass ich als Direktorin des Jüdischen Museums einstimmig zur Präsidentin von ICOM Österreich gewählt wurde. ICOM setzt sich als internationale Organisation für Museen und Museumsfachleute in 151 Ländern der Welt für den Erhalt, die Pflege und die Vermittlung des kulturellen und natürlichen Welterbes ein, so auch in Österreich. Als Nachfolgerin von Dr. Wilfried Seipel möchte ich - gemeinsam mit dem neuen Vorstand - ICOM als internationales Netzwerk von Museen noch stärker zum fachlichen Diskurs und Austausch auf internationaler Ebene für Österreich nützen.

Ein großes Vorhaben ist auch die verstärkte Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Museumsbund, um die immanente Bedeutung von Museen als Bewahrer und vor allem auch Vermittler des kulturellen Erbes Österreichs zum Ausdruck zu bringen. Österreich -als eines der mitgliederstärksten Länder von ICOM international - nachhaltiger ins Bewusstsein zu rücken, wird dem neuen Vorstand und mir ebenfalls eine vorrangige Verpflichtung sein. An diese neue Aufgabe gehe ich mit großem Engagement heran. Dass ich dieses Amt gleichzeitig mit der Eröffnung der neuen permanenten Ausstellung des Jüdischen Museums Wien übertragen bekomme, gibt dieser großen Aufgabe noch einen zusätzlichen, besonders erfreulichen Stellenwert", so Spera.

Rückfragen & Kontakt:

Alfred Stalzer

Mediensprecher Jüdisches Museum Wien

Telefon: 01 505 31 00

Mobil: 0664 506 49 00

E-Mail: pr @ stalzerundpartner.com



Wolfgang Gatschnegg

Wien Holding - Konzernsprecher

Telefon: 01 408 25 69 - 21

Mobil: 0664 826 82 16

E-Mail: w.gatschnegg @ wienholding.at