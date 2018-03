GPA-djp: "Lieber mit Betriebsrat als ohne!"

GPA-djp startet mit Aktionswoche Offensive zur Stärkung von BetriebsrätInnen.

Wien (OTS/ÖGB) - Unter dem Motto "Lieber mit als ohne" startet die GPA-djp heute eine Offensive zur Stärkung von BetriebsrätInnen. Diese stellen für Gewerkschaften ein unverzichtbares Netzwerk zur Durchsetzung der Interessen der Beschäftigten dar. Die GPA-djp hat sich zum Ziel gesetzt, jene BetriebsrätInnen in den Fokus zu rücken, die ihre Funktion nicht mit einer Mitgliedschaft in der GPA-djp verbunden haben. Mit spezifischen Materialien und Angeboten unter dem Motto "Gemeinsam mehr Power!" sollen BetriebsrätInnen zu einer Mitgliedschaft motiviert werden. Eine zweite Zielgruppe stellen die Beschäftigten von Betrieben dar, die noch keine betriebsrätliche Vertretung haben.++++

Eine von der GPA-djp in Auftrag gegebene IFES-Befragung bestätigt die Bedeutung von BetriebsrätInnen für die Beschäftigten. Immerhin 41 % halten es in Betrieben ohne Betriebsrat für wichtig, dass die Interessen der Beschäftigten durch einen Betriebsrat vertreten werden. Weit höher ist dieser Wert in Betrieben mit über 50 Beschäftigten. 65 % sind dafür (21 % sehr dafür), dass in ihrem Betrieb ein Betriebsrat gewählt wird. In Betrieben mit über 50 Beschäftigten sind 88 % dafür.

Die Ökonomin Agnes Streissler-Führer betont, dass die Mitbestimmung von Beschäftigen und ihrer Vertretung in wirtschaftlichen und nicht-finanziellen strategischen Fragen in Zukunft immer wichtiger wird. "Die Ergebnisse zeigen, dass dies zum Wohl der Beschäftigten, aber auch zum Wohl der ArbeitgeberInnen ist - es profitieren also alle Stakeholder davon. ArbeitgeberInnen sollten daher die innerbetriebliche Mitbestimmung stärken und auch den Betriebsrat als wichtigen Impulsgeber für Innovation und Weiterentwicklung einbeziehen", so Streissler-Führer.

Der Vorsitzende der GPA-djp Wolfgang Katzian sagt, dass die GPA-djp in letzter Zeit bei Kollektivvertragsverhandlungen mit Arbeitgebern konfrontiert ist, die auf kollektivvertraglicher Ebene geregelte Themen auf die betriebliche Ebene holen wollen, um somit das Mitgestaltungrecht der Gewerkschaften auszuhebeln. "Darin ist keine Aufwertung des Betriebsrates, sondern im Gegenteil eine eklatante Schwächung zu sehen. Gerade das Zusammenspiel von kollektivvertraglichen sowie gesetzlichen Regeln und starker betrieblicher Interessenvertretung macht das Erfolgsrezept aus, von dem die Beschäftigten profitieren", so Katzian.

Der Vorsitzende des Wirtschaftsbereichs Handel in der GPA-djp und Betriebsratsvorsitzender bei Herba Chemosan, Franz Georg Brantner, streicht die Bedeutung von BetriebsrätInnen auch bei Kollektivvertragsverhandlungen hervor. "Hier können sich BetriebsrätInnen einbringen und die Rahmenbedingungen ihrer gesamten Branche mitbestimmen". Ein aktuelles Beispiel ist der Handels-Kollektivvertrag selbst, der letzte Woche einen innovativen Doppelabschluss für die Jahre 2014 und 2015 gebracht hat.

Mit einem Quiz samt Gewinnspiel können alle Interessierten ihr Wissen zum Thema Betriebsrat testen. Mehr Informationen unter www.gpa-djp.at./mehr-power .

Jene BetriebsrätInnen, die schon jetzt mit der GPA-djp kooperieren, haben im Internet die Möglichkeit zu erklären, warum die Zusammenarbeit mit der GPA-djp sinnvoll ist und sie in ihrer Tätigkeit stärkt. (www.gemeinsammehrpower.at).

Rückfragen & Kontakt:

GPA-djp Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Martin Panholzer

Tel.: 05 0301-21511

Mobil: 05 0301-61511

E-Mail: martin.panholzer @ gpa-djp.at