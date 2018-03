1. Wörtherseekonferenz bringt Lärmschutz auf die Schiene

Besserer Lärmschutz, langfristig eine Tunnelkette für den Güterverkehr: Politik und Wirtschaft machen Dampf für eine Beruhigung des Wörtherseeraums.

Klagenfurt (OTS) - Ein klares Bekenntnis zur Bahninfrastruktur, aber Sorge wegen der großen und tendenziell steigenden Lärmbelastung der Wohnbevölkerung und Gäste waren die zentralen Diskussionspunkte in der 1. Wörtherseekonferenz, die heute auf Einladung der Wirtschaftskammer tagte. Wie Landeshauptmann Peter Kaiser im Anschluss vor Journalisten erklärte, habe die Diskussion die bereits vor Jahren mit zahlreichen Bürgerinitiativen ausgewählte Trasse "W2" - eine Tunnelkette nördlich der Wörtherseegemeinden - bestätigt. Nun gehe es darum, die Planung in die langfristige Vorschau der ÖBB für die Jahre 2025 bis 2040 aufzunehmen. Das habe laut Kaiser und EU-Parlamentarier Hubert Pirker besondere Bedeutung, weil am Dienstag mit einem Beschluss der künftigen EU-Bahnkorridore und damit auch der für Kärnten wichtigen Baltisch-Adriatischen Achse durch das EU-Parlament zu rechnen sei.

"Deshalb ist es wichtig, die Planung selbst bei einem Realisierungszeitraum von 30 Jahren weiter voranzutreiben - und gleichzeitig sicherzustellen, dass bis dahin die Lärmbelastung durch Maßnahmen wie das Abschleifen der Gleise, Lärmschutzwände und -fenster, leisere Waggons und Betriebseinschränkungen während der Nachtstunden so gut wie möglich eingedämmt wird", unterstrich WK-Präsident Franz Pacher. Denn entgegen der bisherigen Vorgehensweise der EU würden künftig auch Maßnahmen zum Lärmschutz mitfinanziert, wenn diese durch eine höhere Zugsfrequenz nötig würden. "Und davon können wir dank des künftigen EU-Korridors 9 ausgehen", sagte Pacher.

Diese neue europäische Anbindung sei auch überlebenswichtig für die Kärntner Wirtschaft, unterstrich Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Wolfgang Waldner - "aber der Lärm und der Tourismus passen nicht zusammen!" Umso wichtiger sei es, die langfristige Planung nicht aus den Augen zu verlieren: "Für große Probleme wird man eine große Lösung brauchen." Nicht zuletzt deswegen, weil man in der Raumplanung in Österreich und in Kärnten in der Vergangenheit "viel vergurkt" habe, wie Landesrat Rolf Holub sagte: "Aber jetzt machen wir die Zukunft gemeinsam."

Die Visionen der Landespolitik holte Franz Hammerschmid von der ÖBB-Infrastruktur wieder auf den Boden der Realität: Auf dem Wunschzettel stünden Tunnellösungen zwischen Klagenfurt und Villach mit einer Gesamtlänge von 49 Kilometern - "das ist fast so lang wie der Gotthardtunnel und kostet fünf bis sieben Milliarden Euro." In Abstimmung mit dem Land würden die ÖBB allerdings als ersten Schritt 50 Mio. Euro bis 2018 entlang des Wörthersees investieren, unter anderem in die Barrierefreiheit der Bahnhöfe, Sicherheit und Lärmschutz.

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Kärnten

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 05/90 90 4-660

mailto:oeffentlichkeitsarbeit.or.at