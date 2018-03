Wr. Budget - SP-Tanja Wehsely: "Wir investieren in die richtigen Bereiche"

Soziales, Gesundheit, Wohnen, Aus- und Weiterbildung prominent im neuen Wiener Budget vertreten

Wien (OTS/SPW-K) - "Hätten wir den waff (Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds) nicht, hätten wir jährlich 23.000 Beratungen für Bildung und persönlichen Aufstieg weniger für Wiener ArbeitnehmerInnen und wir hätten diverse Förderungen in Millionenhöhe - auch für UnternehmerInnen - nicht! Es gebührt der Fr. Vizebürgermeisterin Renate Brauner und allen Kolleginnen, die sich im waff sehr um die Wiener ArbeitnehmerInnen bemühen ein großes Dankeschön", stellte SP-GRin Tanja Wehsely zu Beginn ihrer Budgetrede im Wiener Gemeinderat klar. "Wirklich wichtig ist aber, wie Menschen von diesem Budget, von dieser vorgesehenen Einteilung profitieren können und was wir eigentlich damit bewirken wollen?", so Wehsely. Denn das seien die eigentlichen Fragen, um die es bei der Budgetpräsentation heute ginge.

"Ja, die Europäisierung des Wiener Arbeitsmarktes ist ein Faktum, genauso wie die Migration und die Zuwanderung. Genauso ist es aber auch ein Faktum, dass beide Faktoren weiterhin sehr wichtig für die Stadt und viele ihrer Wirtschaftszweige bleiben werden. Viele dieser Wirtschaftszweige würde es sonst so nicht mehr geben - ganz abgesehen von den Einbußen an Lebensqualität", erklärte die sozialdemokratische Gemeinderätin. "Eine weitere Tatsache ist, dass jeder vierte Arbeitsplatz am Export hängt und zwei Drittel davon in die EU gehen. Die EU ist damit quasi unser "Heimatmarkt" geworden und das müsste doch zumindest der ÖVP klar sein", kritisierte Wehsely. "Was würde eine EU-Austrittspolitik konkret bedeuten?", fragte Wehsely in Richtung der Freiheitlichen. "Das würde für uns in Österreich, für diese Stadt einen großen, großen Verlust bedeuten!"

Stattdessen gelte es weiter in Bildung, Ausbildung und Qualifizierung zu investieren. "Wir garantieren den WienerInnen einen weiteren Ausbau der Kindergartenplätze, der Schulen bis hin zu einem Qualifikationsplan 2020 mit dem Herzstück der Wiener Ausbildungsgarantie. Denn Bildung ist und bleibt die beste Arbeitsplatzversicherung", so Wehsely weiter. "Wien ist ein gutes Beispiel für solidarische Wirtschaft im Sinne der BürgerInnen und kann durchaus in Europa als Vorbild dienen", so Tanja Wehsely abschließend nicht ohne Stolz.

