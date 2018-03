Berlakovich: Klimaschutz-Index ist Arbeitsauftrag

Verbessert - Österreich erreicht Platz 29 im Climate Change Performance Index

Warschau/Wien (OTS) - "Auf den Klimawandel gibt es nur eine Antwort und die heißt Handeln! Der Climate Change Performance Index zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es bleibt aber noch viel zu tun", erklärt Umweltminister Niki Berlakovich. Österreich hat sich beim auf der Klimakonferenz in Warschau präsentierten Index für Klimaschutz im Vergleich zum Vorjahr um sechs Plätze verbessert und liegt im internationalen Mittelfeld. "Das ist ein klarer Arbeitsauftrag. Wir in Österreich müssen den eingeschlagenen Weg konsequent weiterverfolgen. Auf internationaler Ebene muss es uns gelingen, den globalen Trend immer weiter wachsender Emissionen umzukehren. Österreich drängt daher auf einen ambitionierten und rechtsverbindlichen Weltklimavertrag", so Berlakovich.

Ein positives Zeugnis für Österreichs Umweltpolitik stellt die OECD mit ihrem aktuellen Umweltländerbericht aus. Die Österreichprüfung belegt auch Beschäftigungsvorteile durch gezielte Umweltsubventionen. So wurden 12.000 Arbeitsplätze alleine durch die Förderoffensive Thermische Sanierung 2011 neu geschaffen und gesichert. "Wir sind wirklich alle gefordert, unseren Beitrag zu leisten. Ich möchte in den Köpfen der Menschen verankern, dass Klimaschutz nicht Verzicht bedeutet, sondern unsere Chance auf nachhaltiges Wachstum ist", unterstreicht Berlakovich abschließend.

