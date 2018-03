Aslan fordert Frauenquote in börsennotierten Unternehmen

Grüne: Auch 40-Prozent-Quote in Aufsichtsräten staatsnaher Betriebe nötig

Wien (OTS) - Wie heute berichtet wird, haben sich in Deutschland Union und SPD darauf geeinigt, Aufsichtsräte von börsennotierten Unternehmen schon ab 2016 zu mindestens 30 Prozent weiblich zu besetzen.

"Das ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Chancengleichheit und auch ein Signal an die VerhandlerInnen von SPÖ und ÖVP, eine Quote in börsennotierten Unternehmen in Österreich einzuführen", meint die Frauensprecherin der Grünen, Berivan Aslan.

Doch nicht nur die Quote in börsennotierten Unternehmen sollte eingeführt werden, sondern auch die Quote in Aufsichtsräten staatsnaher Betriebe muss angehoben werden. "Österreich hat eine Quote von 25 Prozent Frauen in Aufsichtsräten in staatsnahen Betrieben. Das ist aber bei weitem nicht genug. Wichtige wäre jetzt eine schrittweise Erhöhung: eine 30-Prozent-Quote bis 2014 und eine 40-Prozent Quote bis zum Jahr 2018 wäre mit gutem Willen rasch umsetzbar", meint Aslan.

