Sportminister Gerald Klug gratuliert Skilegende Karl Schranz zum 75. Geburtstag

Wien (OTS/BMLVS) - Karl Schranz, einer der größten österreichischen Skirennläufer aller Zeiten, feiert heute seinen 75. Geburtstag. Sportminister Gerald Klug gratuliert der Skilegende aus St. Anton:

"Karl Schranz war das Idol einer ganzen Generation von Ski-Fans. Er war der erste Österreicher, der den Gesamtweltcup gewinnen konnte, war dreimal Weltmeister und hat im Skisport fast alles erreicht, was möglich ist. Gleich zweimal blieb dem Ausnahmesportler die verdiente Goldmedaille bei Olympischen Spielen vorenthalten. Karl Schranz hat das eindrucksvoll weggesteckt und ist nicht zuletzt deshalb zu einem der populärsten österreichischen Sportler geworden. Auch weit nach seinem Karriereende hat sich der Jubilar große Verdienste um den Skisport erworben, nicht zuletzt rund um die Vergabe der Alpinen Ski-WM 2001 in St. Anton am Arlberg.

Ich gratuliere Karl Schranz sehr herzlich zum 75. Geburtstag und wünsche ihm viel Gesundheit und weiterhin viel Erfolg", so Sportminister Klug.

