FPÖ-Obermayr: EuGH konterkariert Kampf gegen Asylmissbrauch

Fehlurteil öffnet weiterem Missbrauch alle Schranken

Wien (OTS) - "Wozu es eine Dublin II-Verordnung gibt, die klar regelt, dass für die Prüfung von Asylansuchen der erste EU-Staat zuständig ist, in dem der Asylwerber einreist, dürfte manchem Entscheidungsbefugten nicht erläutert worden sein", bedauert der freiheitliche EU-Mandatar Mag. Franz Obermayr. "Anders ist das EuGH-Urteil nicht zu erklären, das ein Urteil des Verwaltungsgerichts in Frankfurt bestätigt, vor dem ein Iraner geklagt hatte, der mit falschen Papieren in Griechenland eingereist war, sein Asylansuchen aber in Deutschland gestellt hatte."

"Damit ist nun festgeschrieben", so Obermayr weiter, "dass sich jeder Asylwerber, gleich ob er mit korrekten oder falschen Angaben und gleich über welchen Mitgliedsstaat er in die EU einreist, jenes Mitgliedsland mit den für ihn günstigsten Rahmenbedingungen aussuchen kann. Es werden daher einmal mehr Österreich und Deutschland Verlierer eines aufgelegten EU-Selbstwiderspruchs sein. Schließlich wird den illegal - weil über ein anderes EU-Mitgliedsland -Eingereisten ja von wohlmeinenden Vertretern der hiesigen Asylindustrien vorab ausführlich dargelegt, was wo geboten wird."

"Was an dem Urteil zusätzlich nachdenklich macht, ist die Einladung zur freien Interpretierbarkeit einer bemüht dehnbaren Rechtsauslegung", betont Obermayr. "Denn wer prüft auf Basis welcher Normen, ob ein Asylwerber unter 'systematischen Mängeln' oder 'unmenschlicher Behandlung' zu leiden hat? Wäre es nicht die angemessene Reaktion, jene Mitgliedsländer, die offenbar derart menschenunwürdige Asylantenbetreuung praktizieren, zur Räson zu rufen, anstatt die Vorzugsschüler mit immer mehr illegal eingereisten Asylwerbern zu konfrontieren? Schon heute sind 4 von 5 Asylwerbern in Österreich Asylbetrüger, wie Aussagen des Innenministeriums belegen", berichtet Obermayr, der schließt: "Hier ist massiv gegenzusteuern und nicht eine erkannte Fehlentwicklung durch vorweihnachtlich umwehte Zeitgeisturteile zu verschlimmbessern."

