Bundesschulsprecherin hofft auf Einigung nach langer Lehrerdiskussion

Groß: Derzeitige Kritikpunkte der Lehrer vollkommen nachvollziehbar

Wien (OTS) - Heute geht in Wien die 35. Runde bei den Verhandlungen zum neuen Lehrerdienstrecht über die Bühne. Bundesschulsprecherin Angi Groß wünscht sich endlich eine Einigung bei den Verhandlungen, versteht aber die derzeitigen Kritikpunkte der Lehrergewerkschaft.

"Ich wünsche mir, dass wir uns endlich wieder verstärkt darauf konzentrieren können, was in der Schule passiert. Derzeit herrschen zum Beispiel noch viele Unklarheiten bei der Zentralmatura, wo es in der Kommunikation große Schwierigkeiten gibt. Das muss man sich jetzt genau anschauen, immerhin fühlen sich zehntausende Schüler nicht gut vorbereitet", sagt Bundesschulsprecherin Angi Groß.

Im derzeitigen Entwurf sind viele Punkte, die nicht nur ein Nachteil für Lehrer, sondern auch für Schüler sind. Hierbei geht es nicht nur um die Anzahl der Unterrichtsstunden.

"Es darf nicht sein, dass Lehrer Fächer unterrichten müssen, für die sie nicht ausgebildet sind. Durch das neue Dienstrecht muss die Qualität des Unterrichts gesichert werden. Wir Schüler fordern top ausgebildete Lehrer mit Masterabschluss in den Klassen. Für mich wäre es unverständlich, wenn am Dienstag der Beschluss ohne das Einverständnis der Lehrer gefasst wird. Immerhin liegen noch über 1.700 Stellungnahmen am Tisch. Diese müssen zuerst abgearbeitet werden", so Groß.

Die Bundesschülervertretung (BSV) ist die gesetzlich gewählte Vertretung der österreichischen Schülerinnen und Schüler. Sie besteht aus 27 Landesschulsprechern und zwei Sprechern der Zentrallehranstalten. Die derzeitige Bundesschulsprecherin Angi Groß kommt aus der Schülerunion.

Rückfragen & Kontakt:

Angi Groß

Bundesschulsprecherin

angi.gross @ bsv.at

0664 960 15 72