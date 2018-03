FP-Schock zu Budget 2014: Rot-Grün produziert höchste Arbeitslosigkeit und höchsten Schuldenstand!

SPÖ verletzt Budgetgrundsätze

Wien (OTS/fpd) - Im Zuge der Budgetdebatte hält Wiens FPÖ-Stadtrat DDr. Eduard Schock neuerlich fest, dass SPÖ-Finanzstadträtin Brauner auf ganzer Linie versagt hat. In ihrer Rede dominierte einmal mehr das Eigenlob. Von großartigen Investitionen in Infrastruktur und Arbeitsplätze sprach Brauner und davon, dass Wien die Krise bestens überwältigt. Doch die Realität sieht leider ganz anders aus. Die SPÖ hat es zusammengebracht, nicht nur die höchste Arbeitslosigkeit, nämlich 13 Prozent, sondern auch den höchsten Schuldenstand anzuhäufen, mit einem Plus von vier Milliarden allein in Brauners Amtszeit!

Budgetwahrheit nicht mehr gegeben

Aus dem Wirtschaftsplan des Krankenanstaltenverbunds (KAV) geht klar hervor, dass für das Krankenhaus Nord kein Geld da ist, kein einziger Euro für Neuinvestitionen. In einem Jahr, wo eine Großbaustelle wie das Krankenhaus Nord auf uns zukommt, sinken die Investitionen. Für das Krankenhaus Nord ist also viel zu wenig budgetiert, weshalb das Spital bis spätestens Sommer völlig in der Luft hängen wird.

"Was hier also auf uns zukommt ist eine gigantische Flucht aus dem Budget mit der Rot-Grün ihre Verschuldung verschleiern will - eine Flucht in außerbudgetäre Finanzierungsinstrumente. Die Schulden hat dann vielleicht die VAMED als Betreiber oder vielleicht die PORR als Bauträger. Die Schulden müssen wir alle zwar aus dem Budget zurückzahlen. Aber offiziell werden sie nicht ausgewiesen", kritisiert Schock, "damit verletzt die SPÖ alle Budgetgrundsätze. Die Budgetwahrheit und -vollständigkeit gilt nicht mehr."

So oder so wird die Zinsbelastung trotzdem teurer. Brauner nimmt also bewusst eine höhere Belastung in Kauf, nur um ihr Budget zu schönen und auf dem Papier ein Nulldefizit 2016 darstellen zu können. Das Budget 2014 ist daher nicht einmal das Papier wert, auf dem es geschrieben ist.

Arbeitslosigkeit wird weiter ansteigen

Am 1. Jänner, wenn die Grenzen für Arbeitnehmer aus Rumänien und Bulgarien geöffnet werden, wird die Arbeitslosigkeit noch weiter ansteigen, ist Schock überzeugt. Denn schon bei der Ostöffnung hat sich gezeigt, dass 19.000 neue, billige Arbeitskräfte aus dem Ausland kamen, die 6.000 Wiener verdrängt haben, so Schock, der das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) zitiert: "Es zeigt sich damit, dass hinsichtlich des Niveaus der Zuwanderung die Sondereffekte aus der Gewährung der Freizügigkeit länger nachwirken als erwartet. (...) Mit dem 1. Jänner 2014 ist aufgrund der Gewährung der Freizügigkeit gegenüber Bulgarien und Rumänien wieder mit einem Anstieg der Zuwanderung zu rechnen."

Damit ist klar, die SPÖ ist längst keine Arbeiterpartei mehr. Das haben die Wähler bei der vergangenen Nationalratswahl auch längst erkannt. Deshalb ist auch die FPÖ seit dieser Wahl die stärkste Partei bei den Arbeitern. Die Wähler in Wien wissen, dass es erst wieder eine soziale Politik geben wird, wenn wir Freiheitlichen auch diese nächste Wahl in Wien gewinnen. Und wenn es 2015 endlich einen freiheitlichen Bürgermeister in Wien geben wird", schließt Schock. (Schluss) hn

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle

Tel.: 01/ 4000 81794