Stronach/Nachbaur: Schluss mit staatlich finanzierten Luxuspensionen

Wien (OTS) - Team Stronach Klubobfrau Dr. Kathrin Nachbaur begrüßt die offensichtliche Bereitschaft der Regierung, endlich in bestehende Luxuspensionen bei Beamten und staatsnahen Betrieben einzugreifen. "Dieser Ankündigung müssen auch Taten folgen. Es ist inakzeptabel, dass die Bezieher kleiner Pensionen quasi keine Erhöhung erhalten, aber etwa bei der Nationalbank Ex-Direktoren mehr als 30.000 Euro monatlich an Pension ausbezahlt bekommen. Dafür hat niemand Verständnis", so Nachbaur.

Außerdem brauche es eine rasche Harmonisierung der unterschiedlichen Pensionssysteme, um für Gerechtigkeit zu sorgen. "Das Team Stronach steht für eine Gleichstellung von ASVG und öffentlichem Dienst. Es ist längst nicht mehr zeitgemäß, dass es Klassenunterschiede zwischen Arbeitern, Angestellten und Beamten gibt", betont Nachbaur, die für diese Gesetzesänderung Zustimmung des Team Stronach signalisiert.

