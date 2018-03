Wr. Budget - SP-Schicker: Wien leistet ordentliche und zukunftsichernde Budgetpolitik

Wien spart sich nicht kaputt - Wien investiert aus der Krise heraus

Wien (OTS/SPW-K) - Zu Beginn seines Beitrags in der heutigen Generaldebatte im Wiener Gemeinderat ging SP-Klubvorsitzender Rudi Schicker auf seinen oppositionellen Vorredner, FP-Gudenus, ein: "Es vergeht keine Budgetdebatte, bei der die Opposition nicht den großen Skandal apostrophiert. Nehmen Sie einmal zur Kenntnis, dass Dinge in Wien, die Sie immer wieder ansprechen Herr Gudenus, nicht schlecht sind. Das ist Ihre Strategie: Kapputtschießen und Kapputtmachen, Herr Brigadier. Das ist das was Sie können."

Schicker stellt auch eingangs fest: "Sehr geehrte Damen und Herren ich bin tief davon überzeugt, dass dieses Budget 2014, wie es vom Magistrat und der Vizebürgermeisterin vorgelegt wurde, genauso in Plan sein wird, wie die Budgets davor. Der Vergleich zwischen Voranschlag und Rechnungsabschluss im Jahr 2015 wird beweisen, dass wir sehr konservativ in der Vorgehensweise bei der Gestaltung des Voranschlages sind. Wir leisten ordentliche, bestandssichernde und zukunftsichernde Budgetpolitik. Wien ist weit davon entfernt Pleite zu gehen - trotz der weltweiten Wirtschafts- und Finanzsituation."

Im Wiener Budgetvoranschlag 2014 ist für Schicker klar herauslesbar, dass die Wiener Sozialdemokratie für soziale Gerechtigkeit steht:

"Wir unterstützen mit dem Budget 2014 die notwendigen Investitionen unserer Stadt. Wir schaffen mit diesem Budget die Beschäftigungsmöglichkeiten und unterstützen das Zusammenleben." In diesem Zusammenhang bedankt sich Schicker beim neuen Finanzdirektor Prof. Griebler, der die Budgetgestaltung zu einem schwierigen Zeitpunkt übernommen hat.

Wien spart sich nicht kaputt sondern investiert aus der Krise heraus

Schicker weiter: "Wenn VP-Bundespolitiker, wie Fekter oder Spindelegger, sich bei den Ländern für die Einhaltung des Stabilitätsfaktors bedanken, bin ich mir sicher, dass sie Kärnten oder Niederösterreich ausgelassen haben. Wien hält den Stabilitätsfaktor ein und investiert trotzdem. Das ist der wesentliche Punkt: Wir sparen uns nicht kaputt sondern investieren genau in diesen Bereichen, in denen wir die meiste Beschäftigung schaffen und den höchsten Vorteil für unsere Wienerinnen und Wiener herausholen können: Im Wohnbau, im Schulbau, im Kindergartenbau und beim leistbaren Wohnen. Wir werden leistungsfähige Straßen bauen und bei der Energieversorgung die neuesten Wege gehen. Wir sparen uns nicht kaputt, wir investieren aus der Krise heraus - trotz aller Restriktionen."

"Wien investiert in die Bereiche Soziales, Bildung, Gesundheit und natürlich Arbeitsmarkt und Wohnen. Das ist gut so, denn eine Stadt die wächst, braucht zusätzliche Wohnungen und Arbeitsplätze. Sozialdemokratie schaut auf arbeitende Menschen in Wien und hilft jenen, die aus dem Arbeitsprozess hinausgedrängt wurden. DENN: Geht's den Menschen gut, geht's der Wirtschaft gut - nicht umgekehrt! Und wenn es den Menschen nicht gut geht, dann helfen wir -die Sozialdemokratie", so der SP-Klubchef.

"Sehr geehrte Damen und Herren, ich lade die Opposition dazu ein, diesem Budget zuzustimmen. Seien Sie einmal ehrlich: das ist der richtige Weg für Wien. Gehen Sie mit uns den richtigen Weg", schloss Schicker.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Mag.a Carina Gröller, BA

Pressesprecherin

Tel.: (01) 4000-81 922, Mobil: +43 676 8118 81 922

carina.groeller @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at