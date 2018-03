Sportminister Gerald Klug gratuliert erfolgreichen Nachwuchs-Judokas

Wien (OTS/BMLVS) - Die 21-jährige Tirolerin Kathrin Unterwurzacher holte am vergangenen Wochenende in Samokov nach 2011 ihren zweiten U-23-Europameister-Titel. Die Innsbruckerin, die in der Kategorie -63 kg kämpft, setzte sich in all ihren vier Kämpfen durch. Unterwurzacher gehört auch dem Spitzensport-Kader für die kommenden Olympischen Spiele 2016 in Rio an. Eine Silbermedaille eroberte bei diesen Wettkämpfen der 20-jährige Oberösterreicher Daniel Allerstorfer in der Kategorie über 100 Kilogramm.

Sportminister Gerald Klug gratuliert: "Es freut mich sehr, dass Österreich auch im U-23-Bereich auf Weltklasseathleten bauen kann. Das gibt dem gesamten rotweißroten Judo-Team weitere Motivation auf dem Weg nach Rio."

