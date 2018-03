VP-Feldmann: Europa nach vorne - auch in der Ressortbenennung

Ressortumbenennung - Geschäftsgruppe Finanzen, Wirtschaftspolitik, Europa und Wiener Stadtwerke

Wien (OTS) - "16 Jahre nach Beitritt Österreichs zur Europäischen Union wurde in Wien ein eigener Ausschuss gegründet und jetzt 18 Jahre nach dem Beitritt ist es höchste Zeit, den Begriff Europa auch in die Ressorteinteilung der Stadt Wien einfließen zu lassen", begründet die Europasprecherin der ÖVP Wien, LAbg. Barbara Feldmann, den ÖVP-Antrag, die Geschäftsgruppe "Finanzen, Wirtschaftspolitik und Wiener Stadtwerke" in "Geschäftsgruppe Finanzen, Wirtschaftspolitik, Europa und Wiener Stadtwerke" umzubenennen.

"Wir brauchen eine Europa-Strategie für Wien. Wir müssen den Wirtschaftsstandort Wien zum Zentrum Ost-und Mitteleuropas nachhaltig ausbauen und wir müssen endlich auch die Vorteile der EU-Mitgliedschaft für Österreich und für Wien mehr herausarbeiten. In den kommunalen Handlungsfeldern unserer Stadt und dabei besonders im Bereich der Wirtschaft ist die europäische Dimension des politischen Handelns nicht mehr wegzudenken. Daher ist es ein logischer Schritt, die europäische Dimension auch in die Bezeichnung der zugehörigen Geschäftsgruppe der Stadt Wien einfließen zu lassen. Die zukünftige Entwicklung unserer Stadt ist mit der Zukunft Europas untrennbar verbunden", so Feldmann abschließend.

