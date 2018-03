Wiener Gemeinderat zum Budget 2014 (3)

Generaldebatte

Wien (OTS) - GR Dipl.-Ing. Rudi Schicker (SPÖ) beschwerte sich darüber, dass die Opposition "immer alles schlecht" rede. Weiters sollten ÖVP und FPÖ damit aufhören, zu behaupten, der Heizkostenzuschuss sei gestrichen worden. Stattdessen gebe es die sogenannte Energieunterstützung. Auch die Meinung der FPÖ, die "Ostöffnung" habe Arbeitsplätze gekostet, sei nicht korrekt. Warum so viele Menschen Mindestsicherung bezögen, habe vor allem damit zu tun, dass die BezieherInnen nur sehr geringe Löhne bezögen. Anschließend verteidigte er den Budgetentwurf und sagte: "Wir investieren uns aus der Krise heraus." Das Budget gehe auf das Bevölkerungswachstum Wiens ein, um "den Wohlstand zu erhalten". Unter Einhaltung des Stabilitätspaktes werde vor allem in die Beschäftigungssicherung, den Wohn-, Schul- und Kindergartenbau investiert.

GR Dkfm. Dr. Kommerzialrat Fritz Aichinger (ÖVP) dementierte, dass seine Partei zu allem "nein" sage. Er kritisierte die Wiener Landesregierung wegen der Steueranhebungen, der Erhöhungen von Parkgebühren sowie der dadurch angestiegenen Verwaltungsstrafen. Die Einnahmen daraus betrügen derzeit 63 Millionen Euro, ohne zu wissen, wie diese Gelder eingesetzt würden. Er sehe Einsparungspotenziale in der allgemeinen Verwaltung und bei den Wiener Linien. Während in München für das Betreiben der dortigen öffentlichen Verkehrsmittel keine Zuschüsse von Seiten der Stadt bezahlt würden, gebe es in Wien Zuschüsse an die Wiener Linien, die noch dazu viel zu hoch angesetzt seien. In einem Antrag forderte er auf, der Gemeinderat möge dafür sorgen, dass ein transparenteres, bürgerfreundlicheres und informativeres Budget vorgelegt werden müsse.

GR Dipl.-Ing. Martin Margulies (Grüne) hielt es für "unseriös", dass die ÖVP von der Landesregierung fordere, 650 Millionen Euro allein im Gesundheitsbereich jährlich einzusparen. Er betonte, Wien könne vor allem auf die Gesundheits- und die Bildungspolitik stolz sein. Die Stadt habe in vielen Belangen eine Vorreiterrolle für die Bundesländer übernommen, ergänzte er. Jeder, der nach Wien kommen wolle, freue sich "zu Recht" auf die zu erwartenden Sozialleistungen. Genau über diese Leistungen solle sich die Opposition mitfreuen und nicht alles "schlechtreden". Jeder müsse sich auch darüber bewusst sein, dass Gemeinden und Städte eine immer wichtigere Rolle auf europäischer Ebene einnähmen.

GR DDr. Eduard Schock (FPÖ) behauptete, 6.000 Menschen seien in Wien in den letzten zwei Jahren arbeitslos geworden. Die Budgetrede von Finanzstadträtin Brauner (SPÖ) bezeichnete er als "selbstüberschätzend". Es existiere im Moment eine Arbeitslosigkeit von 13 Prozent in Wien, überdies verzeichne die Stadt den höchsten Schuldenstand aller Zeiten. Dieser habe sich seit dem Amtsantritt der Finanzstadträtin verfünffacht, meinte er weiters. Er warf Brauner vor, das Budget "geschönt" zu haben. Er forderte sie auf, aufzuhören, das Budget "zu frisieren". Vor allem die Budgetvorlage für den Spitalsbereich sei das Papier nicht wert, worauf es geschrieben sei, schloss Schock. (forts.) fis/hl

