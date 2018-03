Grossmann zum Tag der Kinderrechte: "Achtung Konsumfalle!"

Kinder und Jugendliche gelten als größte Risikogruppe im Bereich des Konsumenten- und Datenschutzes - Maßnahmenpaket dringend notwendig

Wien (OTS/SK) - Am 20. November 1989 wurde die Kinderrechtskonvention mit den Rechten der Kinder auf Spiel, Ruhe, Beteiligung am kulturellen Leben, sowie aktive, altersgemäße Erholung und Freizeitbeschäftigung verabschiedet. Für die die steirische Nationalrätin Elisabeth Grossmann, SP-Bereichssprecherin für Konsumentenschutz und Datenschutzangelegenheiten, gehört dazu auch das Recht auf Schutz und Information, vor allem wenn es um Konsumfallen geht. ****

Laut einer aktuellen Studie der Arbeiterkammer tappen immer mehr junge Menschen in Konsumfallen. Diese werden für die Zielgruppe Kinder und Jugendliche auch immer öfter und "heimtückischer" ausgelegt. "Kinder und Jugendliche sind ein tragender Wirtschaftsfaktor, wenn es um ihr Freizeitverhalten in der Welt von Handy, PC, Internet (z. B. Online-Käufe, Online-Spiele,...) sowie Fitnessstudios und -klubs geht. Die finanziellen Gefahren, die von diesen Bereichen ausgehen und auf dem ersten Blick nicht erkennbar sind können letztendlich ganze Familien in finanzielle Nöte bringen. Umso wichtiger ist es, dass die jungen Menschen bereits früh für moderne Konsumfallen das richtige Gespür bekommen. Auf den Weg dorthin sind Eltern wie Lehrende und natürlich auch die Politik gefordert, das Wissen zu vermitteln, um Schuldenfallen zu erkennen", ist Grossmann überzeugt.

Grossmann fordert daher ein umfassendes Maßnahmenpaket zum Schutz von Kindern und Jugendlichen:

1. Lebensnäherer Unterricht

a. Überarbeitung der Schulmaterialien

b. Informationsveranstaltungen von Verbraucherschutzorganisationen c. Bessere Schulung von Lehrenden im Hinblick auf moderne Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen

2. Mehr Elternbildung

3. Aufklärungskampagne am besten gemeinsam mit Konsumenten- und Datenschutzorganisationen

4. Laufendes Screening von marktüblichen Verträgen auf unfaire Vertragsbestandteile

5. Verbesserung der Möglichkeit Verbandsklagen und Musterklagen einzubringen

6. Weiterentwicklung der europaweiten Aktivitäten zu "Safer Internet" (das Programm läuft Ende 2013 aus)

"Es kann nicht hingenommen werden, dass Kinder und Jugendliche immer mehr Opfer von unseriösen Geschäftemachern werden und schon in jüngsten Jahren in eine Schuldenlaufbahn getrieben werden. Es ist wichtig, frühzeitig zwischen seriösen und unseriösen Angeboten unterscheiden zu können", schließt Grossmann mit der dringenden Forderung nach umfassenden Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. (Schluss) gd/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493