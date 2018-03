Kreditkarten- und Internetbetrügereien geklärt

Landeskriminalamt Wien hob international tätigen Kreditkarten- und Internetbetrüger-Ring aus

Wien (OTS) - "Den Ermittlerinnen und Ermittlern des Landeskriminalamts Wien ist ein Schlag gegen die organisierte Kriminalität gelungen, der von internationaler Bedeutung ist", sagte Innenministerin Mag.a Johanna Mikl-Leitner am 18. November 2013 bei einer Pressekonferenz in Wien. "Diese Erfolge verdanken wir der professionellen, ausdauernden und intensiven Ermittlungsarbeit unserer Polizistinnen und Polizisten in Österreich und der hervorragenden Zusammenarbeit mit internationalen Behörden wie dem FBI, dem Secret Service, Europol und dem nationalen Ermittlungsbüro für Zahlungsmittelfälschung in Ungarn."

Im April 2013 nahmen Polizistinnen und Polizisten des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Mitte, einen Mann fest, den sie beim Versuch eines Betruges mit einer gefälschten Kreditkarte betreten hatten. Im Rahmen der nachfolgenden Ermittlungen forschten die Ermittler den Stützpunkt einer illegalen Organisation aus, die international Kreditkartenfälschungen und Internetbetrügereien in großem Ausmaß verübte. Die Mitglieder dieser Organisation verschafften sich über präparierte Bankomaten (Skimming), mit Phishing-Mails oder mit fingierten Internetseiten die Kreditkartendaten ihrer Opfer und übertrugen diese auf Blanko-Kreditkarten. Mit diesen Karten kauften sie dann hochpreisige Waren oder Gutscheine.

Ferner täuschten die Verdächtigen auf Online-Seiten den Verkauf von Fahrzeugen vor und eröffneten mit gefälschten Ausweisen Konten, von denen sie weltweit das erbeutete Geld behoben.

"Dank der Arbeit unserer Polizistinnen und Polizisten ist es gelungen, zwölf international Verdächtige auszuforschen und festzunehmen, die allein in Österreich 367 Straftaten begangen und europaweit die eine Schadenssumme von 872.000 Euro verursacht hatten. Die Zusammenarbeit mit den USA hat zudem dazu geführt, dass den Verdächtigen Internetbetrügereien von 1,6 Millionen Euro zur Last gelegt werden konnten. Dieser Erfolg zeigt wieder einmal mehr, wie wichtig die internationale polizeiliche Zusammenarbeit in der Bekämpfung international agierender Täter ist", sagte die Innenministerin.

