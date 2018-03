VP-Aichinger: Wiener Budget muss fit gespart werden

Wien (OTS) - "So gut steht Wien nicht da, dass konstruktive Vorschläge der Opposition einfach ungelesen und unkommentiert zurück geschickt werden. Die SPÖ Wien hat die Budget-Weisheit nicht gepachtet", so der Klubobmann der ÖVP Wien Fritz Aichinger in Reaktion auf Vizebürgermeisterin Brauner und Klubobmann Schicker im Rahmen der heutigen Budgetdebatte im Wiener Gemeinderat.

Fritz Aichinger: "Vizebürgermeisterin Renate Brauner hat selber klar gemacht, dass wir nicht beim Status quo verharren dürfen. Und sie hat in Ihrer Budgetrede auch dargelegt, dass Wien kein Einnahmenproblem hat, sondern ein Ausgabenproblem. Die ÖVP Wien hat daher das Wirtschaftsforschungsinstitut EcoAustria ersucht, Potenziale für die Schaffung von budgetärem Spielraum zu identifizieren, um erforderliche Zukunftsinvestitionen zu ermöglichen. Laut Wirtschaftsforschern schlummert im Wiener Budget ein Potenzial von 1,1 Mrd. Euro, wenn man nur die Durchschnittswerte der anderen Bundesländer heranzieht. Bei effizienterem Einsatz stünden somit mehr Mittel für Zukunftsinvestitionen etwa in den Bereichen Bildung, Wohnen oder Infrastruktur zur Verfügung ohne Umfang und Qualität der öffentlichen Dienstleistungen zu beeinträchtigen."

"EcoAustria hat auch die langjährigen Forderungen der ÖVP Wien zur Budgeterstellung in Wien vollinhaltlich bestätigt: mehr Transparenz, eine mittelfristige, über mehrere Jahre vorausschauende Planung, sowie die Weiterentwicklung des Budgets von der klassischen Kameralistik in Richtung eines "modernen Geschäftsberichts". Einen ersten Schritt zur Transparenz können Sie Frau Vizebürgermeisterin sofort setzen. Das KDZ hat alle Daten über mehrere Jahre zurück im Internet übersichtlich dargestellt. Wenn Sie heute grünes Licht geben, wie es bereits Städte wie Salzburg oder Graz gemacht haben, können die Bürgerinnen und Bürger morgen bereits Einblick nehmen, so einfach ist das", so der Klubobmann weiter.

Fritz Aichinger abschließend: "Unsere Vorschläge liegen auf dem Tisch: Sparen in der Verwaltung ohne Qualitätsverlust und gleichzeitig das Budget fit für die Zukunft machen. Das muss der Weg sein anstatt weiterhin Schulden zu machen auf Kosten der nächsten Generation!"

