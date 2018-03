NÖGKK-Mitarbeiter spenden 65 Liter Blut

Pazourek: "einfache Art Kranken und Unfallopfern zu helfen"

St. Pölten (OTS) - Als fleißige Blutspender entpuppen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK). Zweimal jährlich kommt das Team der Blutbank des Landesklinikums St. Pölten in die Kremser Landstraße 3, um den Bediensteten der NÖGKK Blut abzuzapfen, zuletzt am 18. November: Mehr als 130 Personen ließen an diesem Tag bereitwillig ihr Blut fließen, und zwar in Säckchen à 450 Milliliter. Rund 65 Liter Blut kamen zusammen. Generaldirektor Mag. Jan Pazourek von der NÖGKK nennt als Motiv für die Aktion: "Blutspenden ist eine einfache Art Kranken und Unfallopfern zu helfen. Deshalb ist die halbjährliche Blutspendeaktion schon seit langem ein Fixum in unserem Haus. Ebenso folgen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder dem direkten Aufruf in das Landesklinikum zu kommen, wenn ein Engpass herrscht. Wir wissen, wie wichtig die Blutspende ist und wollen mit gutem Beispiel vorangehen."

