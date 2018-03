Vom Chefsessel auf die Baustelle: Erich Weichselbaum, Geschäftsführer der Baufirma ELK wird zum "Undercover Boss"

Am 20. November in ORF eins

Wien (OTS) - "Nicht im Weg herumstehen" - diesen hilfreichen Tipp erhält Erich Weichselbaum von seinen Mitarbeitern auf der Baustelle. Der CEO der Baufirma ELK verlässt seinen Arbeitsplatz und versucht, als Alt-Hippie Daniel Meixner in seinem eigenen Unternehmen mitanzupacken. Der Unternehmenschef lernt schnell, dass Geschwindigkeit und Vorsicht die wesentlichen Faktoren beim Hausbau sind, doch genau mit diesen hat der "Undercover Boss" am Mittwoch, dem 20. November 2013, um 20.15 Uhr, in ORF eins seine Probleme. Im Anschluss, um 21.05 Uhr, erledigen Bergbäuerin Barbara Karlich und Ross Antony als pädagogischer Sonderbetreuer "Die härtesten Jobs Österreichs".

"Undercover Boss" - Erich Weichselbaum / Baufirma ELK

Für Erich Weichselbaum (54), CEO der Baufirma ELK, heißt es: anstatt Baupläne anschauen, auf der Baustelle reinhauen. Der Unternehmenschef verwandelt sich in den arbeitsuchenden Alt-Hippie Daniel Meixner.

Erster Einsatzort: eine Baustelle in Niederösterreich. Der Boss soll fürs erste nur die Ziegel reichen: eine Aufgabe, die überschaubar ist - genauso wie sein Arbeitstempo. Nur gut, dass der Boss im letzten Jahr 55 Kilo abgespeckt hat, sonst hätte Mitarbeiter Karl ihn vielleicht erst gar nicht auf sein Dach gelassen. Im österreichischen ELK-Werk erwartet ihn Doris. Die Chefin zeigt das Spachteln an den Wänden vor, dann ist der Boss dran. Doch bei seinem Tempo würde ELK die 700 Häuser pro Jahr wohl kaum schaffen. Auf einer Baustelle im Burgenland bekommt er weiche Knie: Ein Schwerlastkran hebt die Fertigbauwände an ihren Bestimmungsort. Wand um Wand wird das Haus aufgebaut. Die Hauptaufgabe des Bosses: Nicht im Weg herumstehen.

"Undercover Boss" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream angeboten.

