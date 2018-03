Strebersdorf/Fillenbaumgasse: Umwidmung gestoppt

Vassilakou/Lehner: Keine neue Bauland-Widmung am Bisamberg

Wien (OTS) - Für ein als landwirtschaftliche Fläche gewidmetes Grundstück an der Landesgrenze beim Klausgraben in Strebersdorf wurde ein Ansuchen auf Umwidmung in Bauland gestellt. Nach der städtebaulichen Überprüfung und der öffentlichen Auflage, bei der zahlreiche Stellungnahmen eingelangt sind, sprach sich der Bezirk zuerst im Bauausschuss und dann in der Bezirksvertretung entschieden gegen eine Umwidmung aus. "Ich schließe mich den zahlreichen Rückmeldungen aus der Bevölkerung, in denen Sorge um den Schutz des Naherholungsgebiets Bisamberg ausgedrückt wird und dem Wunsch des Bezirks vollinhaltlich an. Es ist unsere Aufgabe als Stadt, wichtige Grünareale zu erhalten. Deshalb wird diese Widmung seitens des Planungsressorts nicht weiter verfolgt", betont Wiens Vizebürgermeisterin und Planungsstadträtin Maria Vassilakou.

"Eine Umwidmung der Fläche, die bisher Teil des Grüngürtels ist, könnte einen Stein ins Rollen bringen und zu weiteren Umwidmungen von schützenswerten Gebieten in Floridsdorf führen. Deshalb sind wir für die Beibehaltung der bisherigen Widmung", so Heinz Lehner, Bezirksvorsteher von Floridsdorf.

