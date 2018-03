Podgorschek fordert sofortiges Ende der Besteuerung von Gemeindekooperationen!

Einsparungen bei Gemeinden sind zu unterstützen nicht zu verhindern

Wien (OTS) - "Wir bleiben bei unserer Linie und fordern ein sofortiges Ende der Besteuerung von Gemeindekooperationen", erklärt der freiheitliche Budgetsprecher NR Abgeordneter Elmar Podgorschek. Inzwischen zeigten sich die massiven negativen Auswirkungen der Besteuerung von Gemeindekooperationen, durch die jede sinnvolle Zusammenarbeit von Gemeinden sabotiert und unmöglich gemacht werde, worauf auch der oberösterreichische Gemeindebundpräsident Johann Hingsamer hinwies.

Erst 2011 wurde auf Initiative des Bundesrates einstimmig eineVerfassungsänderung beschlossen, die die Kooperation von Gemeindenerst möglich machte. "Diese Regelung ist in jeder Hinsicht sinnvoll,gerade für kleinere Gemeinden. Hier besteht enormesEinsparungspotential durch die Zusammenarbeit", so Podgorschek. Es sei deswegen völlig unverständlich, dass die Finanzministerin via Erlass diese Formen der Zusammenarbeit besteuere.

"Um die Gemeinden zu entlasten und die Gemeindekooperation überhaupt erst möglich zu machen, habe ich bereits am 14. März 2013 einen Antrag zur Umsatzsteuerbefreiung von Gemeindekooperationen eingebracht. Die Vertagung dieses Antrages zeigte jedoch einmal mehr die völlige Reformverweigerung der Regierungsparteien", kritisiert Podgorschek. Er werde bei diesem Thema jedoch nicht locker lassen, da eine Entlastung der Gemeinden dringend notwendig sei und gerade in Zeiten des riesigen Budgetlochs jede Form der Einsparung gefördert werden müsse, schließt Podgorschek.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at