Ein Todesopfer im Straßenverkehr während der vergangenen Woche, davon keines am Wochenende

Wien (OTS) - Das Bundesministerium für Inneres gibt für die 46. Woche d. J., vom 11. November bis zum 17. November 2013 auf Grund der Berichte der Bundespolizei über das vorläufige Unfallgeschehen mit tödlichem Ausgang auf dem österreichischen Bundesgebiet - im Vergleich zu den endgültigen Ergebnissen des Vorjahres - folgendes bekannt:

46. Woche 11.11. - 17.11.2013

~ Zahl der Zahl der tödlichen Unfälle Verkehrstoten Anmerkung 2013 1 1 Im Vergleich 2012 9 11 Wochenende 15.11. - 17.11.2013 Zahl der Zahl der tödlichen Unfälle Verkehrstoten Anmerkung 2013 0 0 im Vergleich 2012 4 4 ~

Am Dienstag, den 12. November 2013, gegen 16:40 Uhr, lenkte ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich seinen Firmen-Pkw im Freilandgebiet von 2625 Schwarzau am Steinfeld, auf der Landesstraße B 54 (Wechselbundesstraße) aus Richtung Wr. Neustadt kommend in Fahrtrichtung Schwarzau am Steinfeld. Auf Höhe des Straßenkilometer 9,1 kam der Fahrzeuglenker mit seinem Pkw aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Alleebaum. Der Lenker erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen, denen er noch am Unfallort erlag.

Verkehrstote (1) nach Straßenarten:

Autobahnen (0)

Schnellstraßen (0)

Landesstraßen B (1)

Landesstraßen L (0)

Gemeindestraße (0)

Verkehrstote nach Bundesländern

Woche davon am Wochenende

Burgenland - -

Kärnten - -

Niederösterreich 1 -

Oberösterreich - -

Salzburg - -

Steiermark - -

Tirol - -

Vorarlberg - -

Wien - -

Österreich 1 0

Vom 1. Jänner bis zum 17. November dieses Jahres gab es damit auf dem österreichischen Straßennetz vorläufig 404 Verkehrstote, im Vergleichszeitraum des Vorjahres verunglückten nach endgültigen Zahlen 472 und im Jahr 2011 475 Menschen tödlich.

