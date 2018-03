Rotes Kreuz - Seuchenprävention im Katastrophengebiet

Am 19.11. ist "World Toilet Day"

Wien (OTS/Rotes Kreuz) - Seuchenprävention - so lautet der Auftrag der österreichischen Rotkreuz-Helfer. Zusätzlich zu Georg Ecker und Werner Lechner, die bereits seit vergangener Woche auf den Philippinen helfen, reisten am Wochenende zwei weitere Rotkreuz-Helfer in die Katastrophenregion: die Niederösterreicherin Lidwina Dox und der Oberösterreicher Stefan Loizmayr.

Gemeinsam mit schwedischen und deutschen Rotkreuz-Kollegen werden die Österreicher sanitäre Grundversorgung für bis zu 40.000 Menschen errichten. Normalerweise hat auf den Philippinen 90 Prozent der Bevölkerung Zugang zu Toiletten. Durch den Sturm und die Überflutungen sind zahlreiche sanitäre Anlagen zerstört worden, das Abwassersystem funktioniert an vielen Ort nicht. Dadurch steigt die Seuchengefahr.

Besonders wichtig für die Seuchenvorsorge sind die Absicherung von Trinkwasserstellen, die Planung und Konstruktion von Latrinenanlagen. "Wir müssen alles Menschenmögliche tun, damit das vorhandene, gereinigte Wasser nicht verschmutzt wird", sagt Lidwina Dox. "Dazu gehören der Bau von Latrinen und das Durchführen von Hygieneschulungen. Nur so kann verhindert werden, dass dem Sturm eine weitere Katastrophe folgt: nämlich der Ausbruch von Seuchen wie Cholera."

Auch abseits von Katastrophen gehört der Mangel an sanitärer Grundversorgung zu den größten Problemen in Entwicklungsländern. Darauf soll der "World Toilet Day" am 19. November aufmerksam machen. Weltweit haben 2,5 Milliarden Menschen keinen Zugang zu Toiletten. Da zahlreiche Krankheiten über die unsachgemäße Entsorgung von Exkrementen übertragen werden, sind die Folgen für die Gesundheit gravierend. Jährlich sterben 1,5 Millionen Menschen an Durchfallerkrankungen. Das Rote Kreuz führt in zahlreichen Ländern Projekte zur Verbesserung der hygienischen Bedingungen durch, um diese Krankheiten zu vermeiden - auch nach Naturkatastrophen wie dem Erdbeben in Haiti 2010 und dem schweren Taifun auf den Philippinen.

