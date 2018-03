ÖGB-Achitz: Besserer gesetzlicher Schutz bei Betriebsratsgründungen gefordert

Firmen mit BetriebsrätInnen haben besseres Klima

Wien (OTS/ÖGB) - "Betriebsrätinnen und Betriebsräte sind wichtige Partner der Beschäftigten in den Firmen, aber auch für die Unternehmen selbst von Vorteil", sagt Bernhard Achitz, Leitender Sekretär des ÖGB, anlässlich der heute unter dem Titel "Wanted -Betriebsrätin/Betriebsrat" beginnenden Aktionswoche der GPA-djp. "Von einer funktionierenden innerbetrieblichen Sozialpartnerschaft profitieren alle Beteiligten." ++++

Das Arbeitsverfassungsgesetz sieht vor, dass in Firmen mit mindestens fünf ArbeitnehmerInnen Betriebsräte zu wählen sind. "Über 65.000 Menschen engagieren sich freiwillig in Österreichs Betrieben tagtäglich als BetriebsrätInnen für die Anliegen der ArbeitnehmerInnen", sagt Achitz. "Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten steigt der Druck auf die ArbeitnehmerInnen, BetriebsrätInnen sind hier ein wichtiges Korrektiv in den Firmen, ohne sie wäre der Druck auf die einzelnen Beschäftigten viel höher."

Achitz nennt dazu ein konkretes Beispiel: ÖGB und AK haben unlängst eine Befragung über unfaire Klauseln in Arbeitsverträgen gemacht, über 85 Prozent der Befragten gaben an, dass es in ihren Verträgen eine oder mehrere Klauseln in den Arbeitsverträgen gibt (All-in, Konkurrenzklauseln, Ausbildungskosten-Erstattung, Versetzung u. a.). Achitz: "Ein weiteres eindeutiges Ergebnis ist, dass es in Firmen mit Betriebsräten deutlich weniger unfaire Klauseln gibt."

Kündigungsschutz bereits für KandidatInnen

Auch Unternehmen würden von Betriebsräten profitieren, nur so können z. B. Betriebsvereinbarungen abgeschlossen werden. "Trotzdem gibt es immer wieder Firmen, die Betriebsratswahlen behindern, verzögern oder ganz verhindern, indem sie jene, die Wahlen initiieren, kündigen", so Achitz. "Das ist inakzeptabel, es ist ein gesetzliches Recht der Belegschaft, sich in einer demokratischen Wahl ihre Vertretung zu wählen. Gegen Betriebsratsverhinderer muss viel schärfer vorgegangen werden. Denn wer sich für andere einsetzt, soll nicht durch Kündigung in seiner Existenz bedroht werden."

Der ÖGB fordert unter anderem:

+ Die Ausdehnung des Benachteiligungsverbotes und des Kündigungsschutzes für alle, die sich aktiv an der Vorbereitung und Durchführung von Betriebsrats- und Personalvertretungswahlen beteiligen.

+ Zur Durchsetzung der wirtschaftlichen Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats braucht es wirksame Sanktionsmechanismen, z. B. strengere Strafen und Aufschiebung wirtschaftlicher Entscheidungen durch einstweilige Verfügung.

+ Anspruch auf Bildungsfreistellung auch für ErsatzbetriebsrätInnen, ErsatzpersonalvertreterInnen und Ersatz-JugendvertrauensrätInnen.

