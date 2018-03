ORF III am Dienstag: Sopranistin Diana Damrau im "KulturWerk", und französischer "euro.film: Happy End mit Hindernissen"

Außerdem: Kabarett mit Gerhard Gutenbrunner

Wien (OTS) - Hochkultur, Kabarett und anspruchsvolles Kino bietet der ORF-III-Hauptabend am Dienstag, dem 19. November 2013: Barbara Retts Gast im "KulturWerk" um 20.15 Uhr ist Starsopranistin Diana Damrau, die sehr persönliche Einblicke in ihren turbulenten Alltag zwischen Weltkarriere und Privatleben als Ehefrau und zweifache Mutter gibt. Um 21.05 Uhr präsentiert die Kleinkunstreihe "Hyundai Kabarett-Tage" Auszüge aus dem Programm "Suppeneinlage" von Gerhard Gutenbrunner. Anschließend steht um 22.00 Uhr in der Artfilm-Leiste "euro.film" die hochkarätig besetzte französische Komödie "Happy End mit Hindernissen" von Regisseur Yvan Attal auf dem Programm, der auch eine Hauptrolle übernommen hat. Weiters spielen u. a Charlotte Gainsbourg, Emmanuelle Seigner, Alain Chabat, Alain Cohen - und in einer Nebenrolle Johnny Depp.

Mehr Details zu den Sendungen:

"KulturWerk: Diana Damrau" (20.15 Uhr)

Als "Voce dal Cielo", als göttliche Stimme vom Himmel in Giuseppe Verdis "Don Carlo", hat Diana Damrau bei den Salzburger Festspielen debütiert - nur wenig später galt sie bereits als der beste Koloratursopran der Welt. Damrau begeistert mit ihrer unerreichten technischen Brillanz, ihrer schauspielerischen Präsenz und ihrer Gestaltungskraft. In kürzester Zeit eroberte sie alle großen Bühnen der Welt, mit Recht titelte die FAZ: "Wer Koloratur sagt, meint Damrau!"

Mittlerweile hat sie sich auch ins lyrisch-dramatische Fach hineingewagt - nicht minder bejubelt. Im Theater an der Wien wurde der sympathischen Diva ohne Allüren die Oper "A Harlots Progress" maßgeschneidert, die gerade uraufgeführt wurde, Anfang Dezember eröffnet der bayrisch-schwäbische Opernwirbelwind mit "La Traviata" an der Seite von Piotr Beczala die Saison der Mailänder Scala. Diana Damrau erzählt, wie sie eine Stimmkrise überwunden hat, wie sie ihren Mann, den französischen Sänger Nicolas Testé, kennengelernt hat, und wie es ihr gelingt, mit ihren zwei energiegeladenen Söhnen Alexandre und Colyn Weltkarriere zu machen: perfekte Organisation und viel Humor!

"Kleinkunst: Hyundai Kabarett-Tage - Gerhard Guttenbrunner" (21.05 Uhr)

Alles, was man schon immer über Ernährung wissen wollte, aber auch was man lieber nicht wissen will, serviert Eso-Kabarettist Gerhard Gutenbrunner mit einem Augenzwinkern. Und er verspricht: Nach seinem Programm "Suppeneinlage" ist (ißt) man anders.

"euro.film: Happy End mit Hindernissen" (22.00 Uhr)

Yvan Attals Filmkomödie "Happy End mit Hindernissen" aus dem Jahr 2004 erzählt die Geschichte dreier Pariser Freunde und ihrer Beziehungsprobleme. Georges (Alain Chabat), Vincent (Yvan Attal) und Fred (Alain Cohen), alle in ihren Vierzigern, sind in ihrer jeweiligen Situation unzufrieden. Hotelmanager Georges ist nur seines schulpflichtigen Sohnes wegen noch immer mit der zänkischen Nathalie (Emmanuelle Seigner) verheiratet. Vincent dagegen liebt seine Frau Gabrielle (Charlotte Gainsbourg) - und leider auch alle anderen Frauen. Fred, der Playboy, ist unverheiratet und erlebt die Affären, von denen Georges und Vincent träumen. In Wahrheit aber sehnt er sich nach einer dauerhaften Beziehung. Als sich Fred zur großen Überraschung tatsächlich auf eine feste Bindung einlässt, bleibt dies nicht ohne Auswirkungen auf die Beziehungen seiner Freunde.

