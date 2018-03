AVISO: Buchpräsentation "Über die Pflicht, ein Optimist zu sein"

Veranstaltung zu Ehren des ehemaligen Bundesratspräsidenten Herwig Hösele, 18. November, 17.00 Uhr im Palais Epstein

Wien (PK) - Anlässlich des 60. Geburtstags von Herwig Hösele wird heute auf Abend auf Einladung des Präsidenten des Bundesrats Reinhard Todt im Palais Epstein das Buch "Über die Pflicht, ein Optimist zu sein" präsentiert.

Dabei handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt, das die AutorInnen Brigitte Bierlein, Vizepräsidentin des Verfassungsgerichtshofs, Heinrich Neisser, Zweiter Präsident des Nationalrates a.D. und Klaus Poier von der Karl-Franzens-Universität Graz dem ehemaligen Bundesratspräsidenten Hösele widmen. Die Themen umfassen unter anderem Entwicklungen des politischen Systems in Österreich und in Europa, Veränderungen in der Medienwelt und im Journalismus sowie Herausforderungen der Zeitgeschichte, der Religion und der Kirche. Der Titel wurde in Anlehnung an ein Zitat von Sir Karl Popper gewählt.

Im Rahmen dieser Veranstaltung werden die AutorInnen zum Buch sprechen, auch der Jubilar wird zu Wort kommen.

Hösele, heute Generalsekretär des Zukunftsfonds der Republik Österreich, gehörte von 2000 bis 2005 dem Bundesrat an und war im ersten Halbjahr 2003 dessen Präsident. Er war Mitbegründer und Mitherausgeber der Schriftenreihe "Politicum" und des "Steirischen Jahrbuchs für Politik". Heute publiziert er in diversen österreichischen Tages- und Wochenzeitungen.

Das Buch erscheint im Styria Verlag. (Schluss) nov

HINWEIS: Fotos finden Sie nach dieser Veranstaltung im Fotoalbum auf www.parlament.gv.at.

