FP-Gudenus zu Budget 2014: Katastrophales Zahlenwerk von Brauner und Co.!

Rot-Grün treibt Wiener Bevölkerung immer weiter in die Armut

Wien (OTS/fpd) - Das katastrophale Zahlenwerk, welches Rot-Grün Budget nennt, ist neuerlich ein Trauerspiel. Sozialisten und Grüne sind dabei, unsere schöne Stadt an die Wand zu fahren. Sie sind die Totengräber Wiens. SPÖ-Finanzstadträtin Brauner hat die Verschuldung der Stadt und damit ihrer Bürger seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2007 vervierfacht. Übernommen hat sie 1,395 Milliarden Euro und Ende 2015 werden wir schon allein offiziell bei knapp fünf Milliarden Euro liegen, so heute der Wiener FPÖ-Klubobmann und stellvertretende Bundesobmann Mag. Johann Gudenus.

Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn die Stadt Wien hat großzügig ausgelagert. In den privatwirtschaftlich organisierten Betrieben sind immense Schulden versteckt. Allein wenn man die Verbindlichkeiten des KAV dazurechnet, hat die Verlierer-Koalition die Horror-Marke von fünf Milliarden Euro längst überschritten. Dazu kommen aber noch die Milliarden-Schulden von Wiener Wohnen und die für uns noch nicht abschätzbaren Verbindlichkeiten der Stadtwerke Holding und der Wien Holding.

Die Folgen der verfehlten Politik von Rot-Grün haben die Wienerinnen und Wiener tagtäglich auszubaden: 325.000 Bürger leben in Armut -jeder fünfte. Bei den Kindern ist es sogar bald jedes Dritte! Bei der Arbeitslosigkeit stellt Rot-Grün laufend neue Rekorde auf. Im Oktober waren 122.374 Wiener auf Jobsuche - ein Plus von 12,9 Prozent. Zusätzlich wurde auch noch der Heizkostenzuschuss komplett gestrichen. Viele Menschen in Wien werden auch heuer wieder frieren müssen. Dabei werden die Bürger in einem noch nie dagewesenen Maß ausgepresst. Seit Amtsantritt hat Rot-Grün die Einnahmen durch Gebühren um 20 Prozent oder um 2,172 Milliarden Euro in die Höhe getrieben. "Und trotzdem kommen sie mit dem Geld nicht aus. Sie sind gescheitert! Den Bürgern bleibt keine Luft mehr zum Atmen, während die SPÖ ihre Skandale finanziert", so Gudenus.

Die Skandal-Chronik der Wiener SPÖ ist elendslang: Die Kronen Zeitung hat vorgerechnet, dass allein bei Bauskandalen 4,3 Milliarden verpulvert wurden - in etwa jene Summe, mit der wir derzeit in der Kreide stehen. Das bedeutet: Ohne SPÖ-Misswirtschaft hätten wir überhaupt keine Schulden, ohne das Debakel bei der Häupl-Stiftung AVZ sogar 1,7 Milliarden auf der hohen Kante. Damit könnte man bei allen Bewohnern von Gemeindebauten mindestens ein ganzes Jahr lang auf die Mieten verzichten!

Doch von jenen 1,7 Milliarden sind nur mehr 50 Millionen Euro übrig. Wo der Rest hingekommen ist? Die enge Verbindung von Häupl-Stiftung AVZ, Bank Austria, der von den Roten hofierten Bank Medici und dem Milliarden-Betrüger Bernard Madoff ist belegt. Letzterer ist übrigens der einzige in diesem weltgrößten Finanzbetrug - es geht um 65 Milliarden Dollar - der seiner gerechten Strafe zugeführt worden ist, nämlich 150 Jahre Haft. Seine mutmaßlichen Mittäter in Österreich von maßgeblichen Proponenten der SPÖ Wien, die für die Bank Medici und ihre betrügerischen Geschäfte Werbung gemacht haben über die roten Banker, welche über den Betrug nachweislich aufgeklärt waren und trotzdem in blinder Geldgier mit dem Vertrieb der Betrugs-Fonds weitergemacht haben, bis hin zu den Vertretern der AVZ, die sich nicht nur am Vertrieb beteiligt haben, sondern auch mehr als eine Milliarde Euro Volksvermögen in die Betrugs-Fonds investiert und im Endeffekt in der Karibik versenkt haben, sind nach wie vor auf freiem Fuß.

Darum fordert die FPÖ seit Jahren, dass das städtische Kontrollamt in einen vollwertigen, unabhängigen Stadtrechnungshof umgewandelt wird. Die Bürger brauchen eine "Fire-Wall" gegen die sozialistischen Skandale, gegen Miss- und Freunderlwirtschaft. Noch immer gibt es etwa keine Möglichkeit zur Prüfung von PPP-Modellen wie sie die SPÖ etwa beim Kriminalfall Media Quarter Marx abgewickelt hat.

Stadträtin Brauner gibt an, bis 2016 ausgeglichen zu budgetieren. Gespart wird dabei jedoch nicht, dafür will sie weiter Volksvermögen verhökern. Das obwohl sich die Wienerinnen und Wiener bei der letzten Volksbefragung zu mehr als 87 Prozent gegen Privatisierungen ausgesprochen haben. Der Verkauf der Wien Energie soll trotzdem von 2018 auf 2016 vorgezogen werden. Und wieder müssen Mitarbeiter städtischer Betriebe um ihre Jobs zittern. Trotzdem hält Brauner geheim, was sie konkret verkaufen will, obwohl die Pläne dafür längst in ihrer Schublade liegen, kritisiert Gudenus.

Abschließend bleibt uns und den Bürgern nur noch die Hoffnung, dass das heute die letzte Budgetrede der völlig überforderten SPÖ-Politikerin war. So eine Finanzstadträtin haben sich die Wienerinnen und Wiener nicht verdient, und vor allem: So eine Finanzstadträtin können sie sich nicht mehr leisten", schließt Gudenus. (Schluss) hn

