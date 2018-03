Offizieller Arbeitsbesuch des Präsidenten der Ukraine, Viktor Janukowytsch, vom 21.-22. November 2013 in Österreich

AVISO AN DIE REDAKTIONEN

Wien (OTS) - Der Präsident der Ukraine, Viktor Janukowytsch, wird sich vom 21. bis 22.November 2013 zu einem offiziellen Arbeitsbesuch in Österreich aufhalten.

Am Programm stehen am 21.11.2013 Gespräche mit Bundespräsident Dr. Heinz Fischer, Nationalratspräsidentin Mag. Barbara Prammer und Bürgermeister Dr. Michael Häupl. Ein gemeinsames Pressegespräch mit Bundespräsident Fischer ist an diesem Tag gegen Mittag vorgesehen. Darüber hinaus werden Bundespräsident Fischer und sein Gast ein österreichisch-ukrainisches Wirtschaftsforum in der Wirtschaftskammer Österreich eröffnen. Am 22.11.2013 findet ein Gespräch mit Vizekanzler Bundesminister Dr. Michael Spindelegger statt.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass für die Teilnahme an den Presseterminen im Rahmen des Besuchsprogramms eine vorherige Akkreditierung durch den Bundespressedienst erforderlich ist. Anmeldungen zur Akkreditierung sind ab sofort online auf der Website des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.at/akkreditierung möglich.

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie informieren, dass wir die Online-Medienakkreditierung des Bundespressedienstes auf ein neues, modernes System umgestellt haben. Bei erstmaliger Akkreditierung im neuen System ist daher Ihre Registrierung und eine Neueingabe Ihrer Daten erforderlich. Danach haben Sie wieder Zugriff auf unseren Veranstaltungskalender. Starten Sie hier die Online-Registrierung.

Die Akkreditierungsausweise, die den Zutritt zu den Presseterminen im Rahmen des Programms ermöglichen, werden im Medienakkreditierungsbüro des Bundespressedienstes, Wien 1, Innerer Burghof ausgegeben. Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung des Ausweises ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.

Ein detailliertes Presseprogramm zum Besuch ist nach Akkreditierung erhältlich.

Ausgabezeiten Akkreditierungsausweise:

Mittwoch, 20. November 2013, 9.00 - 17.00 Uhr Donnerstag, 21. November 2013, 8.00 - 13.00 Uhr Kontakt Akkreditierung: federalpressservice@bka.gv.at Fr. Mag. Irene Kaufmann Telefon: +43-1-53115 202561 Fax: +43-1-53109 202561 E-Mail: irene.kaufmann @ bka.gv.at

