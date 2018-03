Wiener Gemeinderat zum Budget 2014 (2)

Generaldebatte

Wien (OTS) - GR Mag. Manfred Juraczka (ÖVP) stellte eingangs fest, dass er zwar stolz auf die Stadt, aber nicht aufs Budget sei. Man müsse einen ausgeglichenen Haushalt anstreben. Der Einnahmenrekord liege nicht an der positiven wirtschaftlichen Entwicklung, sondern an höheren Abgaben. Es gehe ihm nicht ums "Kaputtsparen", sondern um "Synergien". Handlungsbedarf gebe es nicht nur bei den Frühpensionierungen. Auch die hohen Werbeausgaben der Stadt kritisierte Juraczka. Insgesamt vermisse er eine "Spargesinnung" in den verschiedenen Ressorts. Auch in der Verwaltung müsse man unter dem Motto "weg mit dem Speck" einsparen. In Wien herrsche nicht nur Rekordarbeitslosigkeit, sondern auch die Zahl der Arbeitsplätze sei gesunken.

GR David Ellensohn (Grüne) stellte fest, dass die Schulden im Bund stetig stiegen, unter Beteiligung der ÖVP. Die Arbeitslosigkeit steige in ganz Europa. Wien versuche "das Beste daraus zu machen" und etwa Sozialleistungen zu erhöhen. Als Beispiele nannte er die Mindestsicherung oder die Investitionen in Kinderbetreuung und Wohnbau. So versuche die Stadt der Krise entgegen zu wirken. Die Krise würde allerdings nicht "von den Oberen" getragen, da die ÖVP das verhindern würde. Wenn das größte Problem der Stadt eine Buslinie und ein Fahrradweg seien, müsse die Stadt wohl auf einem guten Weg sein, erklärte Ellensohn mit einem Hinweis auf die Mariahilfer Straße.

GR Mag. M.A.I.S. Johann Gudenus (FPÖ) unterstrich, dass auch er "stolz" auf die Stadt sei, "trotz" SPÖ und Grünen. Es gebe viele Probleme in der Stadt. Als Beispiel nannte er unter anderem die Streichung des Heizkostenzuschusses, teure Mieten oder den Verlust von Arbeitsplätzen. Auch die Investitionen sänken, wie man beim U-Bahnbau sähe. Durch die Gebührenerhöhungen der Stadt würden die Menschen "in die Armut getrieben". Da die Stadt stetig wachse, würde die Armut lediglich verstärkt werden. Die Sicherheit und der Wohlstand würden durch das Wiener Budget "zu Grabe getragen". Eine Studie der EU-Kommission zeige, dass die Bevölkerung in Wien mit Politik und Lebensumständen unzufrieden sei. Er kündigte an, eine gemeinderätliche Untersuchungskommission im Hinblick auf die "AVZ-Stiftung" einsetzen zu wollen.

GR Dr. Wolfgang Aigner (Klubungebundener Mandatar) erklärte, das es zwar eine internationale Krise gebe, die Wiener Zahlen aber auch im Österreichvergleich nicht gut seien. Das reale Defizit und der Schuldenstand würden steigen. Man dürfe nicht vergessen, dass nicht nur die Zinsen sondern auch die Schulden abbezahlt werden müssten. Er frage sich, wo die Sparvorschläge bei Subventionen oder dem Werbebudget der Stadt seien. Abschließend wies er noch auf die "Bildungsmisere" hin. (forts.) fis/cwk

