Bundespräsident Fischer empfängt den Präsidenten der Ukraine zu einem offiziellen Arbeitsbesuch

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer wird den Präsidenten der Ukraine, Viktor Janukowytsch, am Donnerstag, dem 21. November 2013 um 11.30 Uhr zu einem offiziellen Arbeitsbesuch in Österreich empfangen. Nach der Begrüßung mit militärischen Ehren im Inneren Burghof und einem Fototermin im Maria-Theresien-Zimmer sind ein Arbeitsgespräch und ein Vier-Augen-Gespräch der beiden Staatsoberhäupter geplant. Vor dem gemeinsamen Mittagessen in der Hofburg ist um 13.00 Uhr ein Pressegespräch vorgesehen.

Am Nachmittag wird das Österreichisch-Ukrainische Wirtschaftsforum in der Wirtschaftskammer Österreich unter Beteiligung der beiden Staats-und Wirtschaftskammerpräsidenten stattfinden.

Im Rahmen des offiziellen Arbeitsbesuches sind danach Treffen mit der Nationalratspräsidentin, Mag. Barbara Prammer und dem Wiener Bürgermeister, Dr. Michael Häupl geplant.

