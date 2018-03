FPÖ: Strache: Treffen patriotischer Parteien

Gedankenaustausch über gemeinsame Ziele und Inhalte für eine künftige Zusammenarbeit

Wien (OTS) - Vergangenen Freitag sind in Wien auf Einladung der freiheitlichen EU-Delegation und des FPÖ-Bildungsinstituts zahlreiche Vertreter patriotischer Parteien aus Europa zusammengekommen, berichtete FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache in seiner heutigen Pressekonferenz, die er gemeinsam mit dem freiheitlichen EU-Abgeordneten Andreas Mölzer abhielt.

Bei dem Treffen gab es laut Strache einen Gedankenaustausch über gemeinsame Ziele und Inhalte für eine zukünftige Zusammenarbeit. Die wesentlichen und wichtigsten Punkte wurden schließlich in einem Arbeitsdokument festgehalten, das bis zum nächsten Treffen um weitere Details ergänzt und von den Parteichefs der befreundeten Parteien beschlossen werden soll.

Diese gemeinsame Absichtserklärung tritt für die Erhaltung der nationalen Souveränität, gegen Brüsseler Zentralismus und eine ausufernde EU-Bürokratie ein. Sie ist für die Erhaltung der kulturellen Identität der europäischen Völker, gegen Massenzuwanderung, Islamisierung, den Türkeibeitritt und die Schaffung einer multikulturellen Gesellschaft in Europa, für die Erhaltung der nationalstaatlichen Volkswirtschaften, gegen das Diktat der multinationalen Konzerne und die Fehlkonstruktion der Euro-Einheitswährung, für die Mitgliedsstaaten. Sie ist für die Erhaltung unserer nationalstaatlichen Solidarsysteme und unserer sozialen Netze, gegen die Auswirkungen der Globalisierung, Lohndumping und das Diktat der internationalen Finanzmärkte, für die Erhaltung der traditionellen Familie, gegen Genderwahn, Dekadenz und Hedonismus.

Am Arbeitstreffen nahmen insgesamt Vertreter von sechs patriotischen Parteien teil, darunter die EU-Abgeordneten Lorenzo Fontana (Lega Nord), Philip Claeys (Vlaams Belang), der Berater für Europapolitik im Kabinett von Front National-Chefin Marine Le Pen Ludovic de Danne, der schwedische Parlamentsabgeordnete Kent Ekeroth (Schwedendemokraten) und der Chef der slowakischen Nationalpartei Andrej Danko.

Die FPÖ war mit dem Parteipräsidium und zahlreichen Abgeordneten vertreten, darunter - neben Strache - der freiheitliche Delegationsleiter im EU-Parlament Andreas Mölzer, EU-Abg. Franz Obermayr und Generalsekretär Harald Vilimsky.

Die FPÖ ist auch von der Lega Nord offiziell zum Parteitag am 15.12 in Turin eingeladen worden und wird auch daran teilnehmen. "Die Lega wird ein wichtiger und bedeutender Faktor in der neuen Allianz sein", so Strache. Auch die Teilnahme der slowakischen SNS, die jetzt in den Umfragen immer stärker wird und vom neuen Präsidenten Andrej Danko zu einer modernen patriotischen Partei umgebaut wird, war ein wichtiges Signal.

Wie Strache betonte, gebe es diesmal nach der EU-Wahl eine reale Chance, dass eine Fraktion gebildet werden könne, die in der Lage sei, dem EU-Zentralismus die Stirn zu bieten. Es müsse eine starke Allianz geben.

