AVISO: Pressefotographien zur österreichischen Zeitgeschichte

NR-Präsidentin Prammer präsentiert Fotoband von Matthias Cremer im Parlament am Montag, 18. November 2013, 18.00 Uhr

Wien (PK) - Fotografien zur österreichischen Zeitgeschichte, die Matthias Cremer im Lauf von 25 Jahren für die Tageszeitung "Der Standard" aufgenommen hat, sind in einem Fotoband versammelt, der soeben erschienen ist. Nationalratspräsidentin Barbara Prammer und die Vereinigung der Parlamentsredakteurinnen und -redakteure laden aus diesem Anlass heute Montag, 18. November 2013, 18.00 Uhr zur Buchpräsentation "Matthias Cremer - 25 Jahre Fotografie für Der Standard" in das Abgeordneten-Sprechzimmer des Parlaments. Nach der Begrüßung durch die NR-Präsidentin stellen Oscar Bronner, Herausgeber von "Der Standard", Lois Lammerhuber von der Edition Lammerhuber sowie die Journalisten und Autoren Gregor Auenhammer und Wolfgang Weisgram den Fotografen und sein Werk vor.

Matthias Cremer wurde 1956 in Wien geboren und ist seit 1983 als Fotograf tätig. Die Zusammenarbeit mit Erich Lessing prägte seine fotografische Entwicklung. Er arbeitete für Magazine wie den Falter oder das Time-Magazine und für diverse Buchverlage. Cremer war maßgeblich am Aufbau der Fotoredaktion in der neu gegründeten Tageszeitung Der Standard beteiligt und dort seit 1988 als Pressefotograf tätig. 1992 gewann er den Preis für österreichische Pressefotografie. Seit 2005 betreibt Matthias Cremer erfolgreich, mit bis dato über 11 Millionen Zugriffen, seinen Blog "Cremers Photoblog".

Der Fotoband "Matthias Cremer. 25 Jahre Der Standard" ist als limitierte und handsignierte Auflage von 1?000 Exemplaren mit einem Vorwort von Oscar Bronner sowie Texten von Gregor Auenhammer und Wolfgang Weisgram in der Edition Lammerhuber erschienen. (Schluss) sox

HINWEIS: Fotos von dieser Veranstaltung finden Sie im Fotoalbum auf www.parlament.gv.at.

