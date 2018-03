CEGH Czech Gas Futures Markt startet am 9. Dezember 2013

CEGH und PXE starten Kooperation zum Betrieb des CEGH Czech Gas Futures Marktes

Trayport GlobalVision ETS als Handelssystem

ECC als Clearing Partner auch für dieses Marktsegment

Central European Gas Hub (CEGH) und Power Exchange Central Europe (PXE) werden am 9. Dezember 2013 den CEGH Czech Gas Futures Markt einführen. Der Markt wird operativ von PXE betrieben, das Clearing wird durch European Commodity Clearing (ECC) abgewickelt. Am CEGH Czech Futures Markt werden Futuresprodukte mit Lieferpunkt am tschechischen VHP (Virtueller Handelspunkt) angeboten.

Der liberalisierte tschechische Gasmarkt bietet für Gashändler großes Potenzial. Die neue CEGH Gasbörse für Tschechien offeriert einen attraktiven Futures Markt, der es Händlern ermöglichen wird, neue Chancen wahrzunehmen. CEGH und PXE bieten einen transparenten und funktionierenden Markt, wovon alle Teilnehmer am tschechischen Gasmarkt profitieren werden.

Am CEGH Czech Gas Futures Markt sind folgende Front-Kontrakte mit physikalischer Lieferung am tschechischen VHP handelbar: 3 Months, 4 Quarters, 3 Seasons und 2 Years.

Der Markt wird mit dem Trayport GlobalVision Exchange Trading System (ETS) der PXE betrieben. Dies setzt die erfolgreiche Partnerschaft von CEGH und PXE mit Trayport fort. PXE ist Lizenzhalter für den Markt und übernimmt auch den Registrierungsprozess. Das Clearing wird wie bereits bei den anderen Märkten von CEGH bzw. PXE auch für diesen neuen Markt von ECC ausgeführt.

Durch die CEGH Czech Gas Exchange bietet CEGH seinen Partnern eine wichtige Plattform, um den Gashandel in Mitteleuropa auszubauen. PXE betreibt den größten Markt für Futures Kontrakte für Strom in CEE. Durch die Kombination von Erfahrung und Know-how des CEGH im Gasmarkt und die Expertise der PXE für Strommärkte im CEE Raum bietet der CEGH Czech Gas Futures Markt Gashändlern neue Möglichkeiten.

Die Wiener Börse AG hält 20% Anteile am CEGH und ist ihrerseits Mitglied der Holding CEE Stock Exchange Group (CEESEG). Die CEE Stock Exchange Group umfasst die Börsen Budapest, Ljubljana, Wien und Prag, die auch Miteigentümer der PXE ist.

Hintergrundinformation:

Central European Gas Hub:

Die Central European Gas Hub AG (CEGH) betreibt in Österreich eine Gashandelsplattform für internationale Gashändler mit einem CEGH OTC Markt und der CEGH Gas Exchange der Wiener Börse (mit einem Spot Markt inklusive Within-Day Markt und einem Futures Markt) und ist der Betreiber des Virtuellen Handelspunktes (VHP) in Österreich. CEGH ist eine Tochter von OMV Gas & Power (65%), Wiener Börse (20%) und der slowakischen Eustream (15%). Im Jahr 2012 erreichte der CEGH ein Handelsvolumen von 525 TWh (47 Mrd m3) und konnte sich so als führende Gashandelsplattform in Zentraleuropa positionieren. Mit einer kontinuierlichen Erweiterung des Serviceangebots wird gemeinsam mit OMV, der Wiener Börse und Eustream angestrebt, den CEGH als einen der größten Gashubs in Kontinentaleuropa zu etablieren.

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE:

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE) wurde im Juli 2007 gegründet und ermöglicht Strom-Trading mit Lieferung in Tschechien, der Slowakei und Ungarn. Sie ist der größte Futures Markt für Strom mit physischem und finanziellen Settlement in Zentral-und Osteuropa. PXE ist eine Tochter der Prager Börse und Teil der CEE Stock Exchange Group, die Börsen in Prag, Wien, Budapest und Laibach betreibt.

European Commodity Clearing:

Die European Commodity Clearing (ECC) ist das zentrale Clearinghaus für Energie und energienahe Produkte in Europa. Als zentraler Kontrahent übernimmt die ECC das Clearing sowie die physische und finanzielle Abwicklung von Geschäften, die an der CEGH Gas Exchange der Wiener Börse, der EEX, der EPEX SPOT, der HUPX, der Powernext und an der PXE abgeschlossen werden, sowie das Clearing und die Abwicklung von Geschäften, die an diesen Börsen registriert werden.

