Rheuma - eine Krankheit mit vielen Gesichtern

KAV-ExpertInnen beraten und informieren über neue Therapiemöglichkeiten am Wiener Rheumatag am 20. November

Wien (OTS) - "Rheuma" ist weder eine Diagnose noch eine spezielle Erkrankung, sondern ein Oberbegriff, mit dem sehr oft entzündliche Erkrankungen des rheumatischen Formkreises beschrieben werden. Hinter solchen Beschwerden können sich bis zu 400 verschiedene Erkrankungen verstecken, alleine in Wien leben 500.000 Betroffene. Rheumatische Erkrankungen können in jedem Alter auftreten, einige betreffen Kinder, manche sogar Kleinkinder. Frauen erkranken etwas häufiger als Männer. Rheuma muss rasch erkannt und behandelt werden. Nicht behandelt, kann es zu starken Beeinträchtigungen des gesamten Bewegungsapparates führen, bis hin zur Arbeitsunfähigkeit. Die häufigsten rheumatologischen Erkrankungen sind entzündlich-rheumatische Erkrankungen (z. B. chronische Polyarthritis), entzündliche Wirbelsäulenerkrankungen (z. B. Morbus Bechterew), Autoimmunerkrankungen, Arthrosen (degenerative Gelenkserkrankungen) oder Weichteilrheumatismus.

Wiener KAV: Zahlreiche Anlaufstellen und Spezialabteilungen

Die Stadt Wien hat von je her in der Gesundheitsversorgung das Thema "Rheuma" groß geschrieben. Der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) bietet zahlreiche Anlaufstellen und Einrichtungen für Patientinnen und Patienten mit rheumatischen Beschwerden. Im Wiener AKH, dem Wilhelminenspital, dem Krankenhaus Hietzing und dem Kaiser-Franz-Josef-Spital gibt es große Spezialabteilungen und Ambulanzen für Betroffene. Aber auch in der Krankenanstalt Rudolfstiftung, dem Sophienspital und dem Donauspital sind Fachärztinnen und Fachärzte für Rheumatologie verfügbar. In allen KAV-Einrichtungen kommt neueste Diagnostik zum Einsatz. MitarbeiterInnen behandeln PatientInnen mit modernsten Therapiemöglichkeiten und arbeiten bei Bedarf engmaschig mit anderen Spezialambulanzen zusammen.

13. Wiener Rheumatag im Rathaus

Am kommenden Mittwoch, 20. November 2013, findet im Wiener Rathaus ein Informationstag zum Thema "Rheuma" bei freiem Eintritt statt. "Lust am Leben - bewusst bewegen" lautet das Motto des heurigen Rheumatages. Schmerzen im Bewegungsapparat - rheumatische Beschwerden zählen zu den Volkskrankheiten und sind auch immer noch führende Ursache für krankheitsbedingten, vorzeitigen Ruhestand. "Frühe Diagnose und richtige Behandlung sind wichtig, um nicht nur die Schmerzen sondern die Folgen Berufsunfähigkeit, Behinderung oder gar Pflegebedürftigkeit zu verhindern", so Univ.-Prof. Marcus Köller, Ärztlicher Direktor des Sozialmedizinischem Zentrums Sophienspital. ExpertInnen aus dem Wiener Krankenanstaltenverbund und anderen Einrichtungen beraten, wie und wo Betroffene Hilfe, richtige Betreuung und Behandlung finden. So gibt es in zahlreichen Vorträgen Neuigkeiten zu modernen Therapieansätzen, Rheuma-Medikamenten, Aufklärung über rezeptfreie Schmerzmittel sowie verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Die Gesundheitsstraße bietet unter anderem Muskelfunktionstests, Blutdruck- und Knochendichtemessungen, Blutzuckerbestimmung oder Sehtests an.

Datum: 20.11.2013, 10:30 - 17:00 Uhr



Ort:

Wiener Rathaus Festsaal, Eintritt frei

Friedrich-Schmidt-Platz 1, 1010 Wien



