Wiener Gemeinderat zum Budget 2014 (1)

Wien (OTS) - Vor Beginn der Debatte wurden die beiden SPÖ-Gemeinderätinnen Safak Akcay und Barbara Teiber angelobt; zudem nahmen BA Petr Baxant (SPÖ) und Ernst Holzmann (SPÖ) ihr Grundmandat an.

Wie schon im Vorjahr kommt bei den Debatten eine Redezeitbegrenzung zum Tragen. In einer "Wiener Stunde" entfällt die Redezeit folgendermaßen: SPÖ 15 Minuten, FPÖ 14 Minuten, ÖVP 13, die Grünen zwölf sowie zwei für den Klubungebundenen Mandatar. Die Generaldebatte ist auf drei "Wiener Stunden" begrenzt, die Spezialdebatten auf jeweils zweieinhalb.

Generaldebatte

Finanzstadträtin Mag. Renate Brauner (SPÖ) stellte eingangs einen Überblick über das Budget für 2014 vor. Im Sinne der Transparenz stehe der Voranschlag ab sofort auch online auf www.wien.at öffentlich zur Verfügung. "Wien ist wirtschaftlich gesund", sagte Brauner. Und: "Sparen und Investieren bleibt unser Leitbild." Erstmals überschritten die Einnahmen die Zwölf-Milliarden-Euro-Marke, dem gegenüber stünden Ausgaben in der Höhe von 12,34 Milliarden Euro. Der Stabilitätspakt sei voll erfüllt. Die Verschuldungsquote liege bei 5,4 Prozent, das sei "meilenweit" von der "kritischen EU-Grenze" von 60 Prozent entfernt. Die Neuverschuldung wolle man Jahr für Jahr zurückfahren, bis zur "schwarzen Null" im Jahr 2016. Das vorliegende Budget beantworte die drei großen politischen Herausforderungen Wiens, sagte Brauner: veränderte Wirtschaftsstruktur, Bildung und Bevölkerungswachstum.

Über 8.000 Unternehmen seien allein 2012 gegründet worden, diese Zahl habe sich seit den 1990er-Jahren verdoppelt, rechnete Brauner vor. Dass mittlerweile 99 Prozent der Neugründungen Klein- und Mittelunternehmen (KMU) seien, zeige die Veränderung der wirtschaftlichen Gesamtsituation. 40 Millionen Euro flössen daher im kommenden Jahr über die Wirtschaftsagentur in Förderprogramme für Unternehmensgründungen. Mehr denn je müsse man den Veränderungen am Arbeitsmarkt mit ausreichender Ausbildung begegnen, sagte Brauner:

Qualifikationsplan 2020, Lehrlings-Ausbildungsgarantie und der Wiener ArbeitnehmerInnen-Förderungsfonds (waff) leisteten dazu ihren Beitrag. Brauner: "Kein Jugendlicher in Wien wird allein gelassen."

Im Jahr 2030 werde Wien über zwei Millionen EinwohnerInnen zählen, prognostizierte Brauner. Dieses "atemberaubende Wachstum" bewältige Wien seit Jahren mit einem "annähernd gleichbleibenden MitarbeiterInnenstab". Durch intelligente Reformen quer durch das Magistrat und alle Unternehmungen würden Mittel für andere Projekte frei. Das Angebot der Stadt an ihre BürgerInnen passe sich den demografischen Veränderungen an, sagte sie, und nannte E-Government sowie Spitalskonzept als Beispiele. "Alle Investitionen im Budget 2014 sind Werte für kommende Generationen", schloss Brauner. (forts.) fis/esl

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion

Telefon: 01 4000-81081