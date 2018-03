MORGEN AK Pressekonferenz: Jugendliche brauchen eine gerechte Chance zum Lernen

Viel zu viele müssen Schule oder Lehre wechseln oder abbrechen - was für die Jugendlichen besser werden muss

Wien (OTS/AK) - In berufsbildenden Schulen kommt nur die Hälfte der AnfängerInnen in einem Zug zum Abschluss - einige müssen die Klasse wiederholen, der Großteil wechselt in andere Ausbildungen oder bricht ab. Aus der Lehrausbildung muss jeder sechste ausscheiden, und fast jeder fünfte schafft die Lehrabschlussprüfung beim ersten Antritt nicht. Die AK ExpertInnen haben analysiert, wo es hier im Bildungssystem hapert. Die Ergebnisse der Analyse und die Forderungen der Arbeiterkammer für die Jugendlichen sind Thema der

Pressekonferenz mit

AK Präsident Rudi Kaske

Edith Kugi-Mazza, Leiterin der AK Wien Abteilung Lehrlings- und Jugendschutz

Gabriele Schmid, Leiterin der AK Wien Abteilung Bildungspolitik

Dienstag, 19. November 2013, 10.00 Uhr

Arbeiterkammer Wien, 6. Stock, Saal 3

1040, Prinz-Eugen-Straße 20-22

Wir würden uns sehr freuen, eine/n Vertreter/in Ihrer Redaktion bei der Pressekonfrenz begrüßen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt:

AK Wien Kommunikation

Peter Mitterhuber

Tel.: (+43-1) 501 65-2347

peter.mitterhuber @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at