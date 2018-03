Güterverkehr auf die Schiene

Grüne unterstützen Bürgerinnen Protest beim Grenzübergang Fratres-Slavonice

St. Pölten (OTS) - Die BürgerInnenversammlung vom vergangenen Wochenende wurde tatkräftig von den Grünen Niederösterreich unterstützt. Am Grenzübergang Fratres - Slavonice war unter den Aktivistinnen gute Stimmung erkennbar. Das Anliegen war klar, der Güterverkehr muss endlich auf die Schiene. Grün Landessprecherin Madeleine Petrovic findet die Belastung durch die LKWs mittlerweile unerträglich und kündigt weitere Maßnahmen an.

Unterstützung bekamen die Anwesenden auch vom neuen Verkehrssprecher der Grünen Georg Willi und der niederösterreichischen Grünen Verkehrssprecherin Amrita Enzinger. Beide forderten den Ausbau der Bahnlinien und nicht die Einstellung der Nebenbahnen.

Eine rasche Trendwende in der Verkehrspolitik muss eingeleitet werden, damit man die Versäumnisse der letzten Jahre wieder gut machen kann. Im Interesse der Bevölkerung muss die Belastung reduziert werden, erneuern die drei Grünen PolitikerInnen ihre Forderung.

